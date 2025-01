Compromís urgeix mesures "ja" davant les llistes d'espera al Provincial de Castelló

El grup de Compromís en la Diputació de Castelló denuncia el preocupant increment de les llistes d'espera a l'Hospital Provincial de Castelló, que s'ha convertit en el centre sanitari on més han augmentat les demores en l'últim semestre de 2024.

Segons les últimes dades disponibles, l'espera mitjana ha passat de 80 a 122 dies, la qual cosa suposa un increment de més d'un mes i mig en tot just sis mesos, desde juny a desembre del passat 2024.

"Caos organitzatiu preocupant"

“Exigim mesures immediates a la presidenta de la Diputació per a revertir aquesta situació insostenible i evitar que els pacients continuen veient vulnerat el seu dret a una sanitat pública de qualitat”, reclama el portaveu, David Guardiola.

"El caos organitzatiu generalitzat en la sanitat pública valenciana, i marcat per cessaments continus i canvis constants en els càrrecs intermedis de l'àrea de Sanitat, és molt preocupant", ha denunciat.

"Són xifres alarmants"

Les xifres són especialment alarmants, en el Provincial, en algunes especialitats, com a Cirurgia Plàstica, on els pacients han d'esperar una mitjana de 151 dies, 20 dies més que fa mig any. També preocupa la situació en Oftalmologia i en Cirurgia General, amb esperes de 121 dies duplicant pràcticament els temps d'espera anteriors.

Per això, la formació valencianista reclama una gestió sanitària estable i eficaç, basada en criteris tècnics i no en interessos partidistes, per a garantir que els castellonencs reben una atenció digna i en temps raonables. "No podem permetre que la incapacitat de gestió d'aquest govern continue castigant la ciutadania amb llistes d'espera interminables", han conclòs.