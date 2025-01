El ‘cumple vida’ de Vega reúne a 200 personas contra la leucemia infantil

Hace poco más de ocho años, el mundo se le vino encima a Miguel Ángel y Elisabet, una joven pareja castellonense que acababa de tener a su primera hija, Vega. La pequeña fue diagnosticada con leucemia mieloide aguda y los médicos, cuando ingresó en el hospital, le dieron 72 horas de vida.

Vega apenas tenía un año y dos meses. «Pero fue una valiente», dice su madre ahora. Vega superó esos días críticos y pudo empezar un tratamiento de quimioterapia.

97% de cáncer en sangre

Ayer, 30 de enero, se cumplía un nuevo aniversario del día en que todo cambió para esa bebé que había entrado al hospital con un 97% de cáncer en su sangre. Y esa niña, Vega, estaba este jueves en Castelló corriendo con sus amigos alrededor de su escuela con una sonrisa de oreja a oreja, una banda en la que se leía «feliz cumple» y un ramo de rosas.

Lo de «feliz cumple», cuenta la familia, es por el «cumple de la vida». Su fecha de nacimiento real es en otro momento, pero lo que ocurrió este jueves es la celebración de que Vega pudo seguir , efectivamente, viviendo.

Y es que después de unos primeros meses muy duros a causa de la leucemia mieloide, un tipo de cáncer que es más común en adultos que en niños, la solidaridad de la gente y la medicina salvaron a Vega. No fue con dinero, sino con algo tan fácil como una donación de cordón umbilical. La familia buscó de manera desesperada una donación de médula o de cordón umbilical que fuese compatible con Vega. Consiguió que 300 personas donasen en un solo día en Castelló (entre ellos, por cierto, Miguel Ángel Silvestre). La donación de médula es un procedimiento realmente simple e indoloro pero ante el que se asusta mucha gente. «Hay mucho desconocimiento en este aspecto y no tiene mayor complicación, con un vídeo de dos minutos de la Fundación Josep Carreras se te aclaran todas las dudas. La médula a nosotros se nos regenera y, si hay una compatibilidad, te llaman. A mí ojalá me llamaran, significaría que salvo una vida», subraya Elisabet para tratar de concienciar a más gente.

El ansiado trasplante de médula llegó, entre la incredulidad de la familia, el 30 de enero de 2017. Por eso lo de cumple vida.

Día de celebración

La jornada de este jueves sirvió para que todo aquel que pasara cerca del CEIP Juan G. Ripollés y viera a decenas de personas con globitos naranjas se quedara sorprendido. Cerca de 200 personas, la inmensa mayoría niños y niñas, corrían en honor de Vega y también de otras personas que se encuentran en la actualidad afrontando cánceres en Castelló y a quienes la familia quiso recordar.

En el caso de Vega, casi todo ha quedado atrás. «La leucemia está en remisión, aunque tiene secuelas. Pero está limpia de enfermedad y su médula es 100% del donante. Hubiera sido un problema que su médula peleara con la del donante», explica su progenitora, haciendo hincapié en lo complejo del proceso al que se enfrentaron. «El postrasplante fue muy difícil», apostilla Elisabet.

Uno entre cien mil

La familia de Vega contó con la colaboración de la asociación española unoentrecienmil.org, que lucha para impulsar la curación de la leucemia infantil. Una de las actividades que desarrollan es precisamente la carrera solidaria, para la que cualquier escuela de España se podía inscribir. Al final, pudieron realizarla a través de la Asociación de Familias de Alumnos del CEIP Juan G. Ripollés, que se puso manos a la obra para este cumpleaños tan especial. Cada niño recibió un dorsal de la asociación unoentrecienmil.org y un diploma por participar en la cita.

La alegría fue la nota dominante de la jornada, en especial por lo que aportaron los niños para que así fuera, pero la solidaridad estuvo más que presente. Con mensajes como «con 2 euros tenemos 4 minutos de investigación», los padres de los alumnos mostraron, una vez más, que Castelló es una ciudad que está ahí cuando los demás la necesitan.

