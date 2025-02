Calvario en Castellón: "Quiero casarme, pero no me dan cita en el Registro Civil"

El amor es capaz de superar todas las adversidades... hasta que se topa con la burocracia. Esto es lo que le ha ocurrido a una vecina de la capital de la Plana, Florina P., quien denunció a este rotativo las trabas que encuentra para obtener cita en el Registro Civil de Castelló.

La mujer, originaria de Rumanía y empadronada en la ciudad desde hace 23 años, planea contraer matrimonio y precisa acudir al Registro Civil para realizar los trámites necesarios. El primer contratiempo ha sido que necesitó dos semanas para que le cogieran el teléfono para tratar de pedir cita. Florina explica: «Estuve dos semanas llamando una y otra vez, entre las 8.00 y las 13.00 horas, a los cuatro números de teléfono que aparecen en la página web y no había manera de que lo cogiesen».

Finalmente pudo hablar con una operadora el pasado jueves, pero le dijo que «solo podía pedir cita a través de la web». Sin embargo, cuando lo intentó le salió un mensaje «en el que ponía que no había citas disponibles», y por teléfono solo le han dicho «que lo continúe intentando», apunta.

A Florina le urge tener cita pronto dado que la idea es casarse con su pareja «en septiembre» y esta próxima semana irá al Consulado de Rumanía «para pedir unos papeles que caducan a los tres meses y tendría que renovarlos» si no hace los trámites en el Registro.

Las cosas tampoco mejoran en Vila-real, en cuyo Registro Civil «ya dan cita para a partir de junio». «Aunque lo miré solo por curiosidad porque allí no puedo ir al estar empadronada en Castelló», dice. Esto demuestra que resulta insuficiente la medida aplicada a finales de 2024, cuando se pasó de 10 citas semanales para abrir un expediente de matrimonio a 24.

Una opción para agilizarlo es acudir al Colegio de Notarios, donde a su pareja le dijeron que estos trámites están incluidos en todo el proceso de casarse ante notario y no tardan más de un mes, aunque en este caso hay que afrontar los en torno a 800 euros que suponen las distintas tasas y conceptos para esta modalidad de matrimonio.

Por ahora Florina no contempla esta posibilidad. «Casarnos ante notario nos parece demasiado frío, así que seguiremos probando con la web. Pero si la cita se retrasa no tendremos otra opción, y eso me parece bastante injusto», señala.