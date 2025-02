El futuro del urbanismo de Castellón tras la dana: "Los futuros desarrollos deberán tener más garantías"

El comisionado del Gobierno para la reconstrucción de las zonas afectadas por la dana de Valencia ha elegido a un grupo de 33 personalidades, que formarán un comité de expertos, con la misión de presentar conclusiones en seis meses. Entre ellos está el castellonense Vicente García Nebot, un experto en planificación urbanística que formó parte del Consell del Botànic como director general de Urbanismo.

¿Qué funciones tendrá este comité de expertos?

Se ha designado a personas conocedoras en todo tipo de materias que puedan ser necesarias desde todos esos aspectos, tanto técnicos como sociales y jurídico. Daremos una visión de posibilidades de reconstrucción, y después para buscar resiliencia de cara a eventuales futuras danas, para que no produzcan el daño que ha hecho. Mis compañeros son gente con una valía impresionante y creo que vamos a dar soluciones y propuestas muy interesantes.

"Se aprobó el plan sobre riesgo de inundaciones, el Patricova, pero nadie iba a pensar que iba a venir una dana que superaba las previsiones"

De sus conclusiones, ¿qué puede salir en concreto?

Un documento de propuestas, que después la parte política deberá decidir los tiempos y cómo desarrollarlas. Me encargo sobre la acción del territorio y el urbanismo, es una de las más sensibles, porque son las primeras en las que tenemos que tener en cuenta allí donde hemos construido, lo que hemos construido mal y lo que tenemos que mejorar. Y de ahí, dar soluciones alternativas al urbanismo y a la ordenación del territorio. Es verdad que esta dana era absolutamente impensable y todos los modelos urbanísticos no pensaban que iba a poder caer la que cayó. Con el cambio climático, esto va a cambiar y la frecuencia y la intensidad va a ser mayor. Tenemos que trabajar mucho para que futuros desarrollos tengan mayores garantías de que no va a pasar lo que pasó.

¿Habrá gente que se deberá desplazar para evitar el riesgo de inundabilidad?

Eso lo vamos a tener que estudiar. Pero evidentemente ya nada será lo mismo. Hay que tener en cuenta que la normativa existente era muy estricta. No se ha construido donde se ha querido en el momento que se ha querido, ni se reclasificaban terrenos que pudieran ser inundables. Se aprobó el plan sobre riesgo de inundaciones, el Patricova, pero nadie iba a pensar que iba a venir una dana que superaba las previsiones del Patricova. Y eso sí que nos va a tener que hacer considerar muchas situaciones.

El debate sobre la planificación

¿Tan mal se ha hecho la planificación urbanística en la Comunitat Valenciana para que siempre sea objeto de debate?

Yo creo que no se ha hecho tan mal. No se ha hecho un urbanismo loco y absolutamente desmedido, sino que sí se ha tenido control y lo que pasa es que ahora los parámetros son absolutamente diferentes, y esto es lo que hay que estudiar. El cambio climático nos va a hacer reestudiarlo todo. La frecuencia de las danas va a ser mayor y la intensidad también. El urbanismo tiende a crecer en los sitios donde la gente quiere estar, pero con medidas correctoras. Como no hemos sido capaces de frenar el cambio climático estamos sufriendo ahora esta situación. Más que actuar de una manera incorrecta, no hemos podido ser adivinos de lo que nos podía ocurrir. Pasó en la Vega Baja de Alicante, y ahora con esta dana de Valencia.

¿Se puede hacer una estimación del coste y del tiempo que se deberá emplear para reconstruir?

Todavía no. Es una cuestión que, si se hace una estimación en cuanto a costes posibles y con un programa de implementación, esas inversiones necesarias se dan en el marco de los trabajos que vayamos a hacer. Yo en este momento no me atrevo a decir nada en ese sentido.

Las empresas de construcción y de planificación de Castellón ¿van a hacer falta en este proceso?

Creo que con la dimensión del problema vamos a hacer falta a todos. Las empresas de construcción, las empresas promotoras que tengan maquinaria... como en estos tres primeros meses para intentar poner un poquito de orden y que, dentro de todo, poder ir limpiando y restaurando infraestructuras.

"La reconstrucción va a funcionar, si hay cooperación y financiación, y cooperación para la financiación"

¿Qué nota se debe tomar en Castellón para que no pase algo como en Valencia?

No sabemos dónde va a caer la próxima dana. Lo que sí que sabemos es que va a caer otra. No sabemos si será en Castellón, si será encima de Almenara, de Vinaròs o en el interior de la provincia. Pero desde luego, en las zonas que son inundables hoy, según el Patricova, tendríamos que empezar todos a pensar cómo solucionar el problema que en un momento u otro puede pasar. Y en Castellón hay varias zonas en estas circunstancias. Recuerde casos como el Pativel: había zonas costeras que habían sido declaradas urbanizables en planes generales de los años 90, que tenían que dejar de ser urbanizables porque tenían peligro para las personas y no eran zonas adecuadas.

Coordinación entre administraciones

Ha habido sensación de mucha descoordinación entre las administraciones ante la dana. ¿Qué deben hacer tanto el Gobierno como la Generalitat?

El trabajo que vamos a hacer desde el comité de expertos es una línea adecuada. Lo que se tiene que hacer es, desde las diferentes administraciones, son alianzas estratégicas para desarrollar ese documento final que pueda salir de las ideas que vayan aportándose. Esto va a funcionar. Si hay cooperación y financiación, y cooperación para la financiación. Si no, todo será bastante más complicado.

¿Tiene esperanza en este trabajo coordinado?

Estamos en un mundo, no solo en la Comunitat, marcado por extremos y contraposiciones. Es lo que hay, pero siempre tengo esperanza de que podamos sentarnos todos, políticos, técnicos, la gente que va a ejecutar después de esas líneas de acción que se propondrán y que entre todos lo podamos sacar. Saldremos adelante siempre, porque tenemos ese carácter, pero otra cosa es lo que va a ir saliendo en medios de comunicación, redes sociales... y eso ya es otra historia que no compete en este momento.

