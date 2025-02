20 años de la tragedia de la Todolella y un concierto memorial

El dolor de una pérdida es imborrable pero si además la tragedia es colectiva, sobrevenida, con jóvenes entre las víctimas y un cumpleaños como telón de fondo, su impacto es indescriptible. Ni hoy, 20 años después, en este pequeño pueblo de 120 habitantes, la Todolella, se ha podido superar. Nadie quiere hacer memoria. Domingo por la mañana, 6 de febrero del 2005. Se cumplen ahora dos décadas de aquel fatídico accidente por inhalación de monóxido de carbono, en un albergue, que sesgó la vida de 18 personas, de entre 17 y 43 años de edad. Once hombres y siete mujeres que habían acudido desde distintos puntos del territorio para celebrar los 50 años de Bartolo y estaban entre los invitados; además de los prometedores Ppyote, grupo de punk-rock con integrantes de les Alqueries, Burriana y Nules, contratados para la ocasión y que también fallecieron.

Memorial musical el 8 de febrero, en les Alqueries, por Ppyote

Colegas de música y amigos de Ppyote han promovido este evento en memoria de las jóvenes promesas fallecidas en el 2005. En la imagen, de Izquierda a derecha Never, Jose, Hector, Laura, Miguelito, Alba, Pako y Moyar / Mediterráneo

«Ppyote era el futuro del punk-rock de Castellón» Un festival homenaje a la banda Ppyote, cuyos integrantes fallecieron hace 20 años en la Todolella, convertirá el próximo 8 de febrero de este 2025 a les Alqueries en una plataforma donde la música se convertirá en eje transmisor de un maremágnum de sensaciones y un escaparate de los mejores temas de la banda de punk-rock, destinada a «llegar muy lejos». Ya habían hecho gira por municipios de Castellón, Murcia y Alicante. Fueron teloneros de grandes como Boikot o Reincidentes y las grandes bandas aún les recuerdan. Sus colegas y amigos tomaron hace un año la decisión de rendirles tributo en este fatídico vigésimo aniversario donde varios grupos interpretarán sus temas, únicos. «Eran muy buenos, el futuro del punk-rock de Castellón. De una de sus mejores canciones, Bichos, un amigo les llegó a grabar un vídeoclip en Londres, aunque ya no llegaron a salir en él», relata José Andreu, de les Alqueries, y uno de los organizadores de este homenaje musical junto con Héctor, Laura, Moyar, Miguelito, Alba, Never, Sonia, Pako, Dani, Mylena y Néstor. «Los recordamos siempre. Por su música y por ellos. Los llevamos en el pecho y algunos tatuados en la piel», añade. «Contamos con la conformidad de las familias de las víctimas, si no, no lo hubiésemos preparado», añade. Además, tienen el apoyo de Esteve EJS Sonido, Dyoni El Bar del Belga Vila-real, SOS Comidas y el Ayuntamiento de les Alqueries, ente que en sus redes sociales promete que será «una jornada llena de música y emociones para recordar que siempre estaréis con nosotros. Con música en directo, buen ambiente y mucho sentimiento». En el recinto cubierto del Mercado, a partir de las 16.00 horas, y con entrada libre, se desarrollará el macroconcierto con los grupos Summer Ends (16.00 h.), Lady Mambo (17.30), Pánico Sin Fronteras (19.00), Aerotuerto (20.30), Diatreze (22.00) y Orkesta Paraíso (23.30). En el escenario de desplegará una lona, se ha preparado un vaso solidario con la imagen de la maqueta y el logo del grupo, un discurso... «Se lo debemos a la gente», asiente, y avanza que se podrán escuchar canciones de Ppyote, como por ejemplo, Encarcelado, Militares y Bichos (a cargo de Pánico Sin Fronteras); o Pobre amargado, Cuéntame y Contra La Pared (por DiaTreze). Se da la circunstancia que el cantante de una de las bandas, la de Summer Ends, además, tocó antaño en Ppyote como guitarra y solo dos semanas antes del accidente ocupó su puesto su primo, Javier Menero (17 años), de Burriana, y una de las víctimas, junto a Javier Julián López (20; guitarra y cantante), José Manuel de la Cruz (20; guitarra) y Alberto Bravo (18; batería), de les Alqueries; Laura Ibáñez, de Nules (20); y el manager, Edgar Gavara (22), de Burriana. Descansen en paz.

Cartel del concierto homenaje a Ppyote para el próximo fin de semana, el 8 de febrero del 2025. / Mediterráneo

Un aniversario con fatal desenlace

Y volviendo al triste 6 de febrero del 2005...Un cartón en la sinuosa carretera indicaba el emplazamiento del evento: el albergue situado pared con pared con la ermita de Sant Cristófol de Saranyana, en lo alto de la montaña, apartado del pueblo, a 4 kilómetros. La noche del sábado (5) y su madrugada compartieron momentos de ocio 70 personas y, al término, mientras unas decidieron coger el coche, el resto se quedó a dormir allí. Para combatir el frío, y al no funcionar la calefacción, habían llevado estufas de gas de granja. Colocaron también toallas en las rendijas para evitar que las corrientes de aire se colaran y helaran el ambiente. Pero una mala combustión y la falta de ventilación ocasionó la muerte de las 18 personas que compartían habitación por inhalación de monóxido de carbono. De forma rápida y sin casi percatarse. Fallecieron entre las 9.00 y las 9.30 h., según las autopsias practicadas en Castelló por el equipo dirigido por Mario Ventura. No fue hasta la 16.00 h. cuando Bartolomé Meseguer (Bartolo) y su pareja, Pilar Bondía, a quienes habían cedido otro dormitorio en una zona del albergue más alejada, se percataron de lo sucedido. Intentaron abrir la puerta, que costó en ceder, al hallarse una de las víctimas al otro lado.

Una mala combustión y falta de ventilación

La llama de uno de los aparatos pudo apagarse al tener mal colocada la rejilla y llenar la estancia de gas. El reputado forense José Antonio García Andrade explicó en su momento que «la inhalación de monóxido de carbono, conocida como muerte dulce, no da sensación de ahogo ni asfixia, y se produce sin que los afectados se den cuenta del peligro al caer en un sopor y tener paralizadas las piernas». Una dolorosa tragedia que pasaría a ocupar espacio en los temarios de universidades, como la Facultad de Química de la Politécnica de Valencia en 2019, o incluso en un trabajo de la de Quito (Ecuador), del 2008, donde se estudiaba la seguridad industrial en instalaciones centralizadas gasodomésticas y las intoxicaciones por monóxido de carbono como principal causa de muerte accidental en EEUU.

Una sociedad en duelo y un funeral insitucional

Funeral. / Mediterráneo

El infortunio de la Todolella conmocionó a toda la sociedad de la comarca y la provincia, y se expandió al mundo. Llenó titulares en medios internacionales y atrajo a las cámaras de toda España. La Generalitat decretó un día de luto y dio a conocer los nombres y apellidos de los fallecidos en el mayor suceso causado por el monóxido de carbono hasta el momento en España. La consternación golpeó a familias de Vilafranca, Morella, Burriana, les Alqueries, Nules, Torrechiva, Valencia, Vinaròs, Aguaviva (Teruel) y Mula (Murcia).

Solo un día después, el 7 de febrero, se ofició en la cercana basílica Arciprestal de Morella un funeral institucional con presencia de los entonces príncipes de Asturias y ahora Reyes de España, Felipe y Letizia; la vicepresidenta del Gobierno María Teresa Fernández de la Vega; el presidente de la Generalitat, Francisco Camps; o el ministro Jordi Sevilla, entre otras autoridades. «Nuestro corazón no se esperaba esto», manifestó el obispo de Tortosa, Xavier Salinas, en las exequias fúnebres.

El rey Juan Carlos transmitió su conmoción; y el jefe del Gobierno estatal, José Luis Rodríguez Zapatero, guardó un minuto de silencio junto al presidente de la Comisión Europea, José Manuel Durao Barroso, durante un acto oficial en Alcalà de Henares (Madrid).

Gran despliegue de psicólogos y estrés postraumático

El gran alcance en el número de víctimas y el consiguiente shock en parientes y amistades hizo necesario activar un dispositivo de más de 30 psicólogos. La actual directora de Emergencias de Cruz Roja y que acaba de asistir a afectados en la Dana de Valencia, Eli Millán, a sus 46 años, conserva en la memoria aquel día, cuando fue requerida. «Hace 20 años no estaban los protocolos actuales. Nos activamos y organizamos rápido dos equipos de psicólogos, socorristas, etc. Uno se quedó en Castelló, en el Hospital Provincial -junto al Anatómico Forense- y otro, en el que participé, se desplazó al albergue de la Todolella. No vimos nada, estaba ya precintado por la Guardia Civil. Pero iban llegando los familiares, que no sabían lo qué había pasado. Fue dantesco. En estas vivencias es inevitable un estrés postraumático», rememora. Sin duda el que ha perseguido a Bartolo, uno de los dos supervivientes y natural de Herbers, que hasta su jubilación ha trabajado en Morella. En Els Ports todos prefieren guardar silencio, por la pena que conlleva, como el alcalde de la Todolella de la época Alfredo Querol, ahora edil, para quien «es algo que no se olvidará nunca».

Familiares de las víctimas depositan flores en la puerta del albergue de la Todolella. / Mediterráneo

Lucha en los tribunales con el letrado del Yak-42

Otra vertiente fue la lucha de parte de las familias de las víctimas, constituidos en asociación para reclamar en los tribunales responsabilidades públicas al consistorio y Generalitat. Contactaron con el letrado Leopoldo Gay Montalvo, del bufete catalán Gay-Vendrell, que había llevado la causa de la catástrofe del Yak-42 donde fallecieron 63 militares españoles en un accidente de avión en Turquía en el 2003; y la del autobús de Torreblanca de 1992. Pero fracasó la vía penal y la contencioso-administrativa. Los jueces determinaron que todo había sido un desafortunado accidente. Desde el juzgado de instrucción nº3 de Vinaròs a la Audiencia Provincial, el Supremo y el Constitucional. En 2007, poco antes de la cena de fin de año, la desgracia volvió a tocar la provincia, con dos jóvenes de Barcelona de 22 y 21 años fallecidas en una vivienda de Cortes de Arenoso por inhalar gas de una estufa.

Silencio y soledad en la montaña

Al albergue, cerrado, jamás se le ha vuelto a dar uso. Se podía acceder al patio y claustro anexo, y a la ermita. Surgió la idea de instalar en el Peiró una placa memorial por los fallecidos no se llegó a materializar. La explanada sí ha continuado acogiendo año tras año, salvo en el covid, a los participantes de las romerías a Sant Cristófol. En abril del 2022 una empresa americana quiso instalar en el lugar un centro de rehabilitación de personas con problemas de drogas o alcohol en plena naturaleza. Pero hacía pocos meses habían aparecido grietas en el interior del ermitorio -suspendiendo misas en su interior-, y se requería una fuerte inversión. Problemas estructurales e incluso geológicos al detectarse una cavidad en la propia Mola de Roc, con riesgo de deslizamiento. La montaña sigue sola. Toca cielo y silencio.

Peiró y albergue. / Mediterráneo

