La falta de presupuestos del Estado y la Generalitat afecta a las inversiones en Castellón

Ya estamos en el mes de febrero, y son pocos los propósitos de año nuevo que siguen en pie. En cambio, los presupuestos del Estado de 2023 y los de la Generalitat de 2024 se mantienen vigentes en forma de prórroga. Algo que afecta a Castellón. Lo normal sería que las nuevas cuentas se aplicaran a partir del 1 de enero, pero la excepcionalidad se ha instalado en las administraciones. En un caso, por la dificultad de contentar a todos los socios de investidura de Pedro Sánchez. En el otro, por efecto de la dana en Valencia.

Los presupuestos de cualquier administración constituyen una de las principales acciones de un gobierno, y son la hoja de ruta a la hora de solucionar problemas y trazar infraestructuras. Por eso, preocupa que no haya plazos para ponerse al día, y los efectos que pueda tener en la incipiente recuperación económica de Castellón.

El Estado mantiene un buen ritmo gracias a la inercia

Que el Gobierno central no elabore presupuestos ha dejado de ser algo excepcional. Esta es la segunda ocasión en que no se aprueban. Ni siquiera han llegado a elaborarse. La ausencia en el pasado año fue criticada desde la patronal de Castellón, ya que las cuentas de 2023, que aún siguen vigentes mediante prórroga, eran para CEV Castellón «la reedición de un agravio para la provincia», al haberse reducido las inversiones estatales en un 14% respecto al año 2022.

A pesar de esta circunstancia, los datos de licitaciones por parte del Estado mantienen el ritmo, gracias a la inercia de proyectos trazados en el pasado. La obra más destacada son los accesos ferroviarios a PortCastelló, que se ejecutan a través de varias fases, y que ya contaban con partidas y planificación. La cuantía es abultada, ya que el conjunto de medidas supera los 300 millones de euros. Hay otras actuaciones que siguen su ritmo, como los trabajos de adecuación del corredor mediterráneo. Las obras en Sagunto están a punto de finalizar, por lo que el tramo Castelló-València ya tendrá activo el tercer hilo en sus dos vías; mientras que entre Castelló y Vinaròs se tiene que culminar la adecuación de las vías al ancho internacional.

En cuanto a las carreteras, en el último año se han llevado a cabo las contrataciones para mantenimiento en varias zonas de la provincia, y está previsto que en breve pase a licitación el proyecto de ampliación con terceros carriles en dos tramos de la autopista AP-7 a su paso por Vila-real y un tramo de la Plana Baixa. La inversión estimada es de 40 millones de euros.

Las incógnitas que se mantienen

La marcha de los planes trazados en el pasado disimulan la ausencia de presupuestos del Estado, pero se corre el riesgo de que la inercia se acabe. O que no haya nuevas obras que tomen el relevo. Una de las que más ha dado de qué hablar es la posibilidad de dar continuidad a la autovía del interior entre el aeropuerto de Castellón y hasta el límite con Tarragona. La anterior ministra de Transportes, Raquel Sánchez, afirmó en una visita a la capital de la provincia que se estaban analizando todas las opciones. Un planteamiento compartido por la subdelegada del Gobierno en Castellón, Antonia García Valls: «Habrá que ver la evolución del tráfico y ver la necesidad real de ampliar la CV-10».

El otro gran interrogante tiene que ver con el proyecto de nueva plataforma de tren de alta velocidad entre Castelló y València. En estos momentos se encuentra en tramitación medioambiental por parte del Ministerio para la Transición Ecológica, pero sin presupuestos actualizados no se sabe cómo pueden ir los plazos.

Con todo, García Valls quita hierro a la interinidad en las cuentas. En Castellón, «recogen las mismas actuaciones inversoras directas e indirectas que en los presupuestos para 2023, unas cuentas expansivas que cumplieron con la provincia», afirmó en una entrevista a Mediterráneo.

Situación excepcional en la Generalitat

La Generalitat valenciana tenía previsto dar a conocer las cuentas de 2025 a finales de octubre. Pero llegó la dana, lo que obliga a rehacer por completo las previsiones económicas, para hacer frente a las necesidades de la recuperación. Como en el gobierno central, la prórroga está a expensas de ampliaciones y modificaciones de crédito. La situación en el Consell es excepcional, ya que el último precedente data del lejano 1989. La consellera de Hacienda, Ruth Merino, afirmó en Castelló el objetivo de presentar unas nuevas cuentas, y la vicepresidenta del ejecutivo autonómico, Susana Camarero, señaló que en enero se reuniría con todos los grupos parlamentarios, a los que pidió «responsabilidad» ante la situación existente.

Castellón no ha sido tan afectada por la dana, pero esto puede tener consecuencias indirectas. Es lógico pensar que la capacidad de gasto se concentre en la recuperación, mientras que otras inversiones podrían bajar en el listado de prioridades. Los presupuestos de 2024 ya adolecieron de una cierta inconcreción en las medidas para Castellón, aunque hay actuaciones que siguen su curso. El president, Carlos Mazón, ha repetido en diversas ocasiones que uno de los planes estrella, el nuevo hospital General de Castelló, no se verá afectado por las secuelas del temporal. Hay otros dos planes que siguen su curso: la construcción del vial del eje de la cerámica entre l’Alcora y Onda, y la ampliación del Tram hasta Benicàssim. En los dos casos, en estos momentos se está en la elaboración de los proyectos, por lo que la ejecución no llegaría hasta el final de la legislatura, si esta acaba en 2027.

¿Y las administraciones locales?

La Diputación de Castellón ya tiene en vigor sus cuentas 2025, y la mayoría de ayuntamientos de la provincia ya los han pasado por pleno. Vila-real sigue a la espera, debido a la espera de asignaciones económicas pendientes de la Generalitat o el fondo de cooperación por parte de la Diputación.

