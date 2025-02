La falta de relevo en el comercio y la hostelería dispara la oferta de traspasos en Castellón

«Traspaso por 16.000 euros un bar-restaurante en pleno funcionamiento con su cartera de clientes de más de 8 años. Aire acondicionado y salida de humos. También tiene terraza. ¡Un chollo!». Este es solo un ejemplo de los más de 400 negocios de todo tipo que se traspasan en Castellón, únicamente en el mercado on line, en gran diversidad de sectores: restaurantes, cafeterías, peluquerías, fruterías, panaderías, etc.

Precios mínimos desde un simbólico euro

El abanico de precios va desde mínimos, como un taller de carpintería de Moncofa (por 1 euro simbólico y un alquiler de 999 euros al mes) a los 700.000 euros de un bar de 155 m2 con comedor de 50 en Almenara (pues también se vende el inmueble). En general, bocaterías y cafeterías de pequeña superficie suelen rondar los 10.000 euros de media de traspaso. El tipo de empresa y la ubicación, influyen. «El precio del traspaso lo marca el propietario y los activos pueden ser tangibles, como el mobiliario o los productos disponibles; o intangibles, como los clientes, la marca o el fondo de comercio», destacan desde una consultora especializada.

La falta de relevo generacional ha engrosado en los últimos años la oferta de locales disponibles, con negocio incluido, sobre todo, de comercio minorista y de hostelería, principalmente, restaurantes y bares aunque también se van incorporando hostales y hoteles de pequeño tamaño, justo este 2025 en proceso de traspaso o de venta, según consigan, tanto de la costa como en el interior de Castellón.

La hostelería es el oficio que más contratos genera en Castellón. / Mediterráneo

«Quienes montaron su bar hace 40 años en Castellón están llegando a su jubilación sin tener reemplazo generacional» Yolanda González — Directora comercial de Ashotur

Proyecto para conectar oferta y demanda

La patronal del comercio y los autónomos Confecomerç tiene un proyecto a nivel de Castellón y del resto de la Comunitat de crear una plataforma para poner en contacto oferta y demanda de locales que quedan sin actividad cada año por jubilaciones. Falta ver cómo. Desde Confecomerç Castellón expresaron su preocupación porque «la falta de transmisión empresarial está llevando al cierre de comercios rentables y el traspaso de negocios posibilita su continuidad». En ocasiones, indicaron, «se quiere dejar por el propietario por cansancio profesional, incapacidad o enfermedad o por jubilación sin relevo generacional. El traspaso es una alternativa a su cierre definitivo». Por ello, ven clave «casar oferta y demanda a golpe de clic, con alertas de notificaciones» y elaborar un censo de locales vacíos o disponibles para emprender una actividad comercial, ofrecer asesoría para evitar riesgo en los primeros años e informar de subvenciones y ayudas.

«Locales para la hostelería es lo que más se está demandando en Castellón, si bien suelen darse acuerdos entre particulares» Francisco Nomdedeu — Presidente del Colegio Oficial de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de Castellón (Coapi)

Surtido de pan en una panadería. / FERRAN NADEU

Las inmobiliarias gestionan el alquiler pero el trato de traspaso, según comentan, suele hacerse entre particulares. Francisco Nomdedeu, presidente del Colegio de Agentes del a Propiedad Inmobiliaria en Castellón (Coapi), manifiesta que «los profesionales del sector saben cuantificar bien el volumen de su negocio y el contenido de productos y maquinaria que contienen, por ejemplo, un bar. Son ofertas que suelen ir entre particulares o entre profesionales, a través de los gremios. Y si no encuentran, recurren a las inmobiliarias». Los API sí le dicen al nuevo inquilino del local «que hay una licencia activa y si le interesa, además del alquiler, la actividad».

En general, «hemos tenido demandas de personas que buscan alquiler de locales para montar pubs y cafeterías en Castelló; hace unos años también por fisioterapia. La hostelería es lo que más se está dando ahora. Aunque es una actividad que necesita mucha dedicación de tiempo».

Los bares de siempre

Yolanda González, directora comercial de Ashotur, explica que el momento actual es especialmente sensible al tema de los traspasos. «Coincide que los pequeños empresarios de hostelería de Castellón que empezaron hace 40 ó 45 años están envejeciendo y están llegando al momento de la jubilación. Muchos no tienen reemplazo generacional, sus hijos no quieren ocuparse del negocio. Es una tendencia generalizada. Han visto el sacrificio de sus padres. Luego ocurre que a quien le ha costado mucho sacar el negocio adelante ponen un valor que quizás al que busca un local considera demasiado alto porque dice que con esa inversión pues monta uno a su gusto desde cero. La gente joven tiene su propia idea de negocio, con decoraciones minimalistas...Lo que hace años era una buena ubicación y céntrica ahora la zona de trasiego se ha movido y ya es otra. Luego no siempre sirve la maquinaria antigua. Llegar a acuerdos en los traspasos es algo que cuesta», detalla la portavoz de Ashotur.

Una camarera prepara unas cervezas en un chiringuito de la playa. / Jordi Otix

«Tenemos un proyecto de una plataforma con alertas que aúne emprendedores y negocios sin relevo que se traspasan» Tere Esteve — Secretaria general de Confecomerç Castellón

Máquinas tragaperras

Existe otra casuística y es quien coge traspasos a empresas que tienen máquinas tragaperras y alquilan los bares con esas licencias, pero ocurre más con los bares de barrio. «También hay quien directamente quiere vender y no traspasar porque no ve seguridad en los alquileres, para así despreocuparse del todo», explica.

En zonas turísticas, como Benicàssim o Peñíscola, quien busca local de traspaso tiene en cuenta «el papel de la estacionalidad, y no siempre se hace una inversión muy grande y hace difícil amortizar los alquileres o traspasos el resto de la temporada; pues para eso opta a una concesión de chiringuito, al saber que es temporal, un trabajo de tres o cuatro meses».

Una máquina tragaperras en imagen de archivo. / MEDITERRÁNEO

Inversión de empleados

Empresarios de la provincia que prefieren mantener el anonimato explican a Mediterráneo sus recientes experiencias con traspasos: como un bar de toda la vida que ha podido tener continuidad gracias a sus propios trabajadores, pues una representación de ellos ha decidido coger las riendas y mantener el trabajo del resto y perpetuar la idiosincrasia de su cocina, para bien de sus clientes.

Otro caso es el que está negociando un traspaso de un local dedicado a la restauración, pero que también puede albergar un punto de venta comercial u otro, en una zona turística muy próxima a la playa, lo que suele despertar el interés de inversores extranjeros, como ha sido su caso, y con los que ha tenido conversaciones.

La comunidad china que entró primero como autónomo de bazares en los últimos años también ha cogido traspasos de bares de barrio para hacerse cargo pero con la cocina más mediterránea y consistente en tapas y cervezas.

*A CONTINUACIÓN..Testimonios en primera persona

Nicolás Perdomo, con obrador en la Vall d'Uixó: «Es un negocio con futuro, un obrador de cocina sin gluten. Lo traspaso porque me mudo de país»

Nicolás. / Mediterráneo

Fundador de Prado Gluten Free, Nicolás (31 años), originario de Uruguay, traspasa su obrador industrial por motivos personales y laborales, pues se muda de país. Situado en la Vall d’Uixó, cuenta con «maquinaria muy nueva, de apenas dos años de uso; y puede interesar a alguna panadería. En mi caso producía cocina sin gluten y distribuía producto congelado, etc.». Son 257 m² construidos por 500 euros al mes de alquiler.

Enrique Sanahuja, con quiosco y loterías en Castelló: «Abrí el quiosco en 1990. Pronto cumpliré 67 años y me voy a jubilar; y mis hijos trabajan en otro sector»

Enrique. / Gabriel Utiel

El emblemático quiosco 1x2 de la plaza María Agustina de Castelló se traspasa. Híperconocido por ser referente en prensa y revistas internacionales, coleccionables,...Enrique Sanahuja abrió sus puertas el 1 de agosto de 1990 y con el tiempo se ha reconvertido, e incluso dispensa lotería y cargas de teléfono, además de golosinas. Sus hijos trabajan en la sanidad, así que Enrique, a las puertas de cumplir los 67, se quiere jubilar, sin relevo. Su ubicación es buena y ya ha recibido varias ofertas.

Santiago Pinardell, con panadería y pastelería en l'Alcora: «La maquinaria es moderna y nueva pero a mis 45 años he decidido buscar otro trabajo, de lunes a viernes»

Santi. / Mediterráneo

Santi Pinardell es un gran profesional de la panadería y pastelería pero ha decidido cambiar de rumbo laboral. Tras dedicarse muchos años a su negocio, a los 45, ha decidido buscar empleo de lunes a viernes, en la cerámica, para tener más tiempo para su familia, para su hija, de 12 años. Y alquila su negocio: una panadería en l’Alcora con clientela y maquinaria prácticamente nueva y moderna, «por 500 euros, es muy buen precio, el local y dos hornos, cámara de fermentación, etc.»

