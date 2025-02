Compromís exigeix recuperar trens de Rodalia de Castelló a València

Rodalies, un problema que no cesa. Compromís denuncia la retallada de freqüències en la línia de Rodalia C6 entre Castelló i València en dissabte, una decisió de Renfe que està provocant la saturació dels vagons i generant un greu perjudici per als usuaris del servei.

Fins ara, la reducció a un tren per hora només s'aplicava els diumenges i alguns festius. No obstant això, la mesura s'ha estés també al dissabte, afectant milers de viatgers que utilitzen aquest mitjà de transport per a desplaçar-se per motius laborals, educatius i/o d'oci.

Un problema agreujat

“Aquesta decisió agreuja encara més els problemes que ja pateix la línia, com els continus retards derivats del mal estat de la infraestructura i l'envelliment del material, amb trens que porten en circulació més de 40 anys”, lamenta el portaveu de la coalició en la Diputació de Castelló, David Guardiola.

Per això, els valencianistes exigeixen a Renfe i al Ministeri de Transports la recuperació immediata de les freqüències habituals els dissabtes i un pla urgent de millores en la línia que incloga actuacions de manteniment en la via i la renovació del material rodant.

“No és de rebut que en plena emergència climàtica i amb la necessitat de fomentar el transport públic, Renfe continue precaritzant el servei de Rodalia al País Valencià. Necessitem inversions reals i un compromís ferm amb la millora del servei”, ha reivindicat Guardiola, que afegeix: “La millora del transport públic és fonamental per a garantir una mobilitat sostenible, reduir la contaminació i oferir a la ciutadania un servei públic de qualitat”.