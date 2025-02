El PSPV titlla “d’infàmia” el vot de PP i Vox per a boicotejar la pujada als 135.000 pensionistes a Castelló

La castellonenca i membre de l’executiva federal del PSOE, Tania Baños, ha denunciat aquest dilluns “l’estratègia de bloqueig sistemàtic” del PP i Vox, “les dues dretes en una”, per a torpedinar qualsevol avanç en matèria de pensions.

“No és una excepció el que va fer el PP al Congrés votant en contra de la pujada de les retribucions dels nostres majors, és la norma. La dreta i els seus socis ultres mai no fallen quan es tracta de fer la guitza a 10 milions de pensionistes, 135.000 d’ells a la nostra província, només per a atacar el Govern de Pedro Sánchez”, ha criticat.

De 67 a 300 euros

Baños, també número dos del PSPV, ha recordat que, des del 2019, el PP sempre ha votat en contra de la revaloració de les pensions conforme a l’IPC perquè “ells són més d’augmentar-les en un 0,25%, tal com va decretar Rajoy durant la seua presidència, una misèria que amb prou feines es notava a la butxaca dels pensionistes”. “De fet, gastaven més en les cartes que enviaven anunciant la pujada que en la pròpia millora de les pensions”, ha lamentat. En aquest sentit, ha assenyalat que en els set anys de govern del PP les pensions només van augmentar 67 euros, mentre que amb l’Executiu de Pedro Sánchez han pujat 300 euros.

La dirigent de la Vall d’Uixó ha assegurat que la negativa del PP al Congrés “no ha sigut cap sorpresa” i ha retret a la formació de Feijóo, Mazón i Barrachina que ho feren “amb arguments de mal pagador”. “En el decret no s’incloïa cap pujada de l’IVA, però sí altres millores clares per a la ciutadania com la revaloració de les pensions, ajudes al transport públic i mesures de suport per als afectats per la DANA. No tenien cap argument real per a oposar-s’hi, però amb els vots d’Óscar Clavell i Alberto Fabra de Castelló l’han aconseguir tombat momentàniament per pura estratègia política”, ha recriminat.

Tania Baños ha insistit que “les pensions són un dret guanyat després de tota una vida de treball i cotització”, per la qual cosa el ‘no’ del PP és “una infàmia i un menyspreu enorme per als pensionistes”. “En el PSOE garantirem que els pensionistes de Castelló i de tota Espanya no perden poder adquisitiu i des del diàleg, la unitat i el consens del que sempre fuig el PP ho aconseguirem”, ha conclòs.