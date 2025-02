"Tras el diagnóstico de un cáncer inoperable dije al médico: ‘Haga lo que quiera. Yo lo que quiero es vivir

A María Ángeles Bellido Escuder, vecina de Castellón, le diagnosticaron cáncer en dos ocasiones. La primera vez fue en el 2018 y posteriormente, en el 2020, cuando empezó la pandemia, sufrió una recaída. El apoyo de sus familiares y su actitud ante la vida le han ayudado a sobrellevar este duro trance.

«En el 2018 me diagnosticaron un carcinoma escamoso en fase 5 en la lengua, me intervinieron y me quitaron cuatro centímetros de lengua. Me pudieron salvar el habla», explica. La intervención fue muy bien. Confiesa que al recibir el primer diagnóstico «no te esperas una cosa así. Cuando el doctor me dijo: ‘María Ángeles, lo que tienes es un cáncer maligno’, yo le dije: ‘Yo lo que quiero es vivir; todo lo que hagan me aguantaré’. Y así hice», explica, en declaraciones a Mediterráneo.

Sin embargo, en el 2020 «me salió otro carcinoma escamoso, en la parte derecha». Con el segundo «fue muy duro porque yo ya estaba preparada y mentalizada para una operación, pero vieron que se había hecho tan grande y había colapsado la vena yugular y era imposible la intervención». En ese momento, señala, «tienes miedo, terror, lo ves todo negro. Pero yo estaba dispuesta a pasar por lo que tuviera que pasar». Así, explica, «al decirme el médico que era inoperable le dije: ‘Haga lo que quiera, pero yo lo que quiero es vivir’», expresa. «Me pusieron una fuerte dosis de quimioterapia y conjuntamente con 40 sesiones de radioterapia», añade.

Con este segundo cáncer estuvo más de un año en tratamiento. «Me dijeron va a ser muy duro, pero si lo aguantas... De verdad que lo fue. Pero hace 4 años que estoy aquí, después del segundo», relata. «Ahora la alimentación tiene que ser bebida, porque no puedo masticar y trago mal», señala.

Las fuerzas para seguir adelante

Cuando se le pregunta de dónde ha sacado las fuerzas para seguir adelante, María Ángeles explica que«el cáncer lo tengo yo, pero los que lo sufren son los que tienes a tu alrededor, en este caso mi hijo y mi marido, que son los que han aguantado». También alude a que «la manera de pensar y sentir las cosas es lo que me daba fuerzas».

A modo de metáfora esta castellonense que cumplirá 69 años este 2025 explica: «En casa siempre me ha gustado tener las puertas abiertas. Porque así tú ves lo que hay. Si está cerrada, no sabes con lo que te vas a encontrar. Y el no saber con lo que me iba a encontrar, eso me ahogaba. Por eso pensé: ‘Esta puerta la tengo que abrir y ver qué es lo que pasa. Aquí estoy y voy a luchar y aprovechar cada día que se me presente. Aunque sea malo’.

«Sobre todo pensaba muchísimo en la gente que tenía alrededor, porque yo lo tenía pero ellos también lo sufrían. Y ello me reconcomía por dentro», confiesa.

Montaña rusa emocional

Y es que emocionalmente es una montaña rusa: «De momento lloras, de momento ríes; es un cúmulo de reacciones», señala. «Cuando tienes una cosa así entras en una sala donde estamos haciendo tratamientos y solemos estar siempre los mismos. Y ver que un día entrabas y la silla de tu lado estaba vacía. Eso me hundía muchísimo». «Y yo, que lo tengo en la boca y en el cuello, siempre decía: Yo no quiero verme un agujero en el cuello. Me decían que no... Es un proceso durísimo», relata.

Un símbolo, los tacones

Los tacones se convirtieron en un símbolo para ella. «Yo siempre he sido muy presumida, y verme sin pelo... No quería ponerme pañuelo a la cabeza Yo siempre he llevado sombrero. Un día entro a la consulta del oncólogo y me pregunta: ‘¿Por qué lloras?’ ‘Porque no puedo llevar tacones’, le contesto. ‘¿Por qué no?’, pregunta. ‘Porque me los pongo y me caigo’, le digo. ‘Pues si te caes, te levantas’. ‘Pues también tienes razón’, pensé. «Hace casi seis años y no me he quitado los tacones. Además, cuando salgo a la calle me gusta ir arreglada y cada vez que salgo y oigo el clack del tacón eso me da una vida que no os lo podéis imaginar. Supongo que a cada uno será una cosa, pero a mí, eso me da mucha vida», reflexiona.

«Yo en casa tengo muchísimos espejos y lo primero que hago por la mañana es mirarme y decirme estoy aquí un día más», señala, preguntada respecto a qué mensaje le gustaría lanzar con motivo del día mundial contra el cáncer. «Hay que mentalizarnos y sobre todo ser positivos. El cáncer no se vence, se cura y hay que ser valientes, aguantar todo lo que nos echen. Es duro. Duro no, lo siguiente, pero al toro no hay que torearlo. Yo lo que quería era que no me cogiera el toro», declara.

Agradecimiento al personal sanitario

María Ángeles Bellido es de Castelló, pero recibió el tratamiento en el Hospital General de Valencia. Y en ese contexto lanza un mensaje de agradecimiento a todo el personal del centro, por el cariño que te tratan todos, desde las limpiadoras pasando por todos los implicados en el proceso asistencial. «No vas al hospital, estás como en casa. Y eso es muy importante», refleja Bellido, destacando que sin el personal sanitario «no seríamos nada».

