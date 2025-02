Els residus arreplegats amb l'ecoparc mòbil augmenten un 5% entre els 45 municipis adherits al seu ús amb Reciplasa

L'empresa pública Reciplasa ha fet balanç de la gestió dels residus reciclats i gestionats a través de l'ecoparc mòbil durant el 2024, un servei que des de Reciplasa s'ofereix a un total de 45 municipis de la província de Castelló i que durant l'any passat va registrar un augment del 5% de residus arreplegats, amb un total de 18.519,52 quilos.

Així ho explica el president de l'entitat pública, Sergio Toledo, qui considera que “en el cas de l'ecoparc mòbil és un dels serveis que permeten accedir als ciutadans, que per raó de llunyania ho tenen més complicat, al reciclatge de 43 tipus de residus, entre els ordinaris com puguen ser el cartó, vidre o plàstics, i els especials”. Amb aquest servei, tal com recorda Toledo, “facilitem a famílies i empreses que siguen responsables amb la gestió dels seus residus d'una forma senzilla i còmoda, ja que l'ecoparc mòbil recorre de manera periòdica tots els municipis i manté estables les seues ubicacions en cada poble, de manera que els usuaris ja coneixen on poden acostar-se a depositar els seus residus”.

Aquest compromís de l'empresa pública s'ha traduït en 2024 en una important xifra de recollida de residus a través d'aquestes instal•lacions mòbils que van recorrent tots els municipis: 18.519 quilos han sigut depositats en l'ecoparc mòbil, un 5% més que en 2023 quan la xifra total va ser de 17.603,86 quilos.

Els aparells elèctrics, els més depositats en el ecomóvil

D'aquesta gran quantitat de residus, el 38,9% (7.117,73 quilos) corresponen als aparells elèctrics de grandària xicoteta i mitjana, seguit de ferralles i metalls (9,59%), elements tèxtils (6,37%), olis vegetals usats (5,02%), joguets (3.66%) i piles i acumuladors (3,58%). Però, a més, en els ecoparcs mòbils de Reciplasa s'ha aconseguit reciclar una infinitat d'elements de manera responsable: llums, carregadors de telèfon, cristall, cintes de vídeo, Dvds, radiografies, cosmètics, envasos de fusta, rodes de bicicletes, monitors d'ordinador, termòmetres, envasos lleugers, dissolvents o fotocopiadores, entre altres.

El president de Reciplasa ha animat als ciutadans a “seguir implicats en aquesta tasca que és de tots i que ens ajuda a tindre una província més neta, més responsable i més eficaç”.

Gestió responsable dels residus

La gradual incorporació de l'hàbit de portar els residus domèstics de manera habitual com una rutina més entre les famílies de la província de Castelló forma part de la gestió responsable que en cadascuna dels habitatges hauria de fer-se dels residus des d'una perspectiva de gestió responsable dels residus. I l'augment progressiu de l'ús de l'ecoparc mòbil, indica una major conscienciació de la importància d'aquesta gestió.

I és que cal tindre en compte, que una vegada depositats en l'ecoparc, s'emmagatzema tot l'arreplegat de manera adequada, respectant tota la normativa legal i mediambiental vigent. La instal•lació no genera olors ni presenta riscos de toxicitat o perillositat, ja que els residus es troben controlats en llocs adequats.

Periòdicament es traslladen al seu corresponent gestor autoritzat. Aquest gestor indicat per a cada tipus de residu, el transporta per a donar-los el final apropiat, ja siga mitjançant la reutilització, el reciclatge, la valorització energètica o l'eliminació de manera segura.

Cal recordar que tota la informació del servei d'ecoparc mòbil de Reciplasa, així com el calendari complet de 2025, està detallada en la web.