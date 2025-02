La plantilla de Marie Claire sigue en casa y sin cobrar: el impago ya es de cuatro meses

Cuatro meses. 120 días. Es el tiempo que llevan el grueso de los trabajadores de Marie Claire sin cobrar sus nóminas. La empresa madrilña For Men, que a principios de agosto se hizo con el control de la histórica textil de Vilafranca, continúa sin pagar y los trabajadores permanecen en sus casas con un permiso retribuido.

Aunque las primeras señales de alarma saltaron a finales de noviembre, cuando trascendió que la plantilla llevaba casi dos meses sin cobrar (For Men se hizo cargo de las nóminas el 1 de octubre), las semanas van pasando y la situación no ha cambiado. «Estamos ya en febrero y seguimos exactamente igual. Sin novedades», coinciden varios trabajadores.

Desde el primer momento el propietario de For Men, el empresario Ángel Pío Sánchez Pérez, trasladó a los trabajadores que la solución a los impagos (que al principio justificó en problemas burocráticos) era cuestión de días, pero la realidad es que los días se han convertido en meses y la plantilla continúa sin tener el dinero en sus cuentas. «La mayoría de los compañeros estamos en casa, pero el problemón lo tienen los pocos trabajadores que siguen en la fábrica en tareas de seguridad y mantenimiento. Trabajan, pasan frío porque no hay calefacción y encima no cobran. Y algunos no lo hacen desde julio», lamentan.

Si las novedades son cero en el pago de las nóminas, For Men tampoco ha abonado los 250.000 euros de la compra de Marie Claire y que debía hacer efectivo el 1 de octubre. Un impago que, además, provocó que el juzgado de lo Mercantil número 1 de Castellón, a instancias del administrador concursal, tomara en diciembre la decisión de embargar todos los bienes de la textil y las cuentas bancarias del nuevo propietario con el objetivo de impedir que pudiera vender la maquinaria, las naves o la marca antes incluso de pagarlas.

El único movimiento que ha realizado el empresario madrileño ha sido cambiar de abogado. Un letrado, afincado también en la capital del país que según ha podido saber este periódico ha pedido reunirse en los próximos días con el administrador concursal.

Este jueves, además, algunos de los trabajadores de la fábrica Vilafranca que han presentado demandas de reclamaciones de cantidad están citados en el juzgado a actos de conciliación.

