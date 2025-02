Una professora de l’UJI, representant espanyola en un grup internacional de canvi climàtic i relacions laborals

La professora de la Universitat Jaume I Margarita Miñarro ha sigut designada com a representant espanyola en el grup d’investigació L'impacte del canvi climàtic en les relacions laborals de la Societat Internacional de Dret del Treball i de la Seguretat Social, que serà l’encarregat de preparar aquest bloc temàtic per al congrés mundial de la societat que se celebrarà a Mèxic en setembre de 2027.

La candidatura de Miñarro ha sigut presentada per l’Associació Espanyola de Dret del Treball i de la Seguretat Social en reconeixement de la seua trajectòria investigadora en aquest àmbit, en el qual coordina el grup Laborclima - Nous reptes sociolaborals vinculats a l'emergència climàtica, enfocat a temes com l’impacte sociolaboral de l’escalfament global, les condicions de treball i les vies per a mitigar-lo, la prevenció de riscos laborals o la immigració i l’asil.

Adaptació de les condicions de treball

En concret, les seues últimes recerques han estat centrades a abordar el repte que comporta l’adaptació en les condicions de treball i de prevenció de riscos laborals l’emergència climàtica, amb el propòsit de prevenir danys per a la salut dels treballadors i treballadores i preservar també la productivitat i l’ocupació durant la transició cap a un model de desenvolupament baix en carboni.

Vinculat a aquest estudi de l’impacte del canvi climàtic en l’àmbit sociolaboral ha realitzat nombroses publicacions, tant en revistes de reconegut prestigi com a través de l’impuls i/o contribució en monografies sobre la matèria. Ha participat en diversos congressos i seminaris sobre el canvi climàtic i la transició ecològica i ha sigut assessora experta de la ponent en el Dictamen del Comitè Econòmic i Social Europeu «SOC/747, Negociació col·lectiva verda/green collective bargaining».

Dos projectes en marxa

Actualment dirigeix dos projectes d’aquesta temàtica: «Cap a un nou ecosistema jurídic per a una transició verda socioeconòmicament justa: anàlisi i propostes de millora», finançat per l’Agència Estatal d’Investigació del Ministeri de Ciència, Innovació i Universitats; i «Respostes jurídiques sociolaborals davant el canvi climàtic i per a la transició ecològica justa» finançat pel Pla Propi d’Investigació de la universitat pública de Castelló.

La immigració, els refugiats, la protecció de dades, l’economia social, l’acomiadament, la jubilació o la innovació tecnològica són altres dels temes que analitza habitualment en els seus articles científics o ponències en els congressos nacionals o internacionals en què participa. A més, és directora de la Revista de Trabajo y Seguridad Social del Centro de Estudios Financieros.