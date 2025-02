El PSPV de Castelló acusa Barrachina "d'abraçar la mentida amb atacs al Govern per a tapar la gestió negligent del PP"

El PSPV-PSOE de Castelló ha acusat aquest dimarts la presidenta de la Diputació, Marta Barrachina, de "creuar la línia de la mentida per intentar salvar la seua poltrona i la de Mazón davant les expectatives d’enfonsament electoral del PP per la infame gestió de la dana del 29 d’octubre", que va causar 224 morts a València.

El secretari general i portaveu socialista a la Diputació, Samuel Falomir, ha carregat contra Barrachina per “tractar de bobos els 600.000 castellonencs i castellonenques amb mentides sense escrúpols”. “Han convertit la institució provincial, l’ajuntament d’ajuntaments, en una finestra de propaganda del PP”, ha lamentat.

"Acusacions sense fonaments"

“Les ordres des de la direcció del PP són clares: construir un nou relat en què el Govern d’Espanya és la maldat absoluta. I Barrachina no ha dubtat a posar la Diputació en safata d’or a Mazón per a fer política marrullera”, ha denunciat Falomir. “Ho hem vist aquests dies amb les reivindicacions de la costa, quan el PP no va invertir cap euro en obres estructurals, només ‘parxes’ que s’emportava la mar en cada temporal, i ara les urpes es dirigeixen contra el Ministeri de Transports”, ha apuntat.

“Són capaços d’arribar al punt d’acusar sense fonaments el Govern de Pedro Sánchez de no invertir a Castelló quan, en ple 2025, s’està executant la major xifra d’inversió de la història en projectes de mobilitat, 780 milions d’euros”, ha afegit, assegurant que “és el govern més inversor de la història”.

Les inversiones en marxa

“El canvi de bàndol del PP cap a la política més carronyera és una realitat”, ha afirmat el portaveu, qui ha assenyalat que quan no tenen arguments, “la mentida és l’única opció”. “Barrachina no diu en cap moment que el Corredor Mediterrani estarà operatiu en 2027 gràcies al Partit Socialista. Tampoc explica que l’N-232 està en obres amb una inversió de 20 milions d’euros —70 en total— per a millorar la connexió entre Vinaròs i Morella, ni menciona la colossal obra de l’accés ferroviari al Port de Castelló, amb més de 650 milions d’euros, que connectarà la nostra indústria amb Europa”, ha detallat Falomir.

A més a més, el socialista ha recordat que el Govern ha aconseguit que Castelló forme part de la xarxa prioritària de corredors ferroviaris de la Unió Europea i ha avançat que, en breu, es preveu la conversió de l’N-340 al seu pas per Vinaròs en un gran bulevard amb una inversió de 6,7 milions d’euros. “Són dades i fets que desmunten la seua estratègia de manipulació i que se sumen a iniciatives històriques com l’alliberament de l’AP-7, que ha vertebrat el territori, o l’ampliació del servei de rodalies fins a Vinaròs”, ha subratllat.

"Mazón com a referent"

“És una llàstima que Barrachina tinga com a referents al ‘noquejat’ Carlos Mazón, Carlos Fabra i Francisco Martínez, i que la decència siga només una paraula del diccionari en la seua forma d’entendre la política”, ha criticat el diputat alcorí. “Els castellonencs i castellonenques mereixem el respecte d’una presidenta que diu que ens parla mirant als ulls, però que a la Diputació evita directament parlar amb l’oposició i, a la resta de la ciutadania, els enganya descaradament”.

Per al PSPV, la realitat s’acaba imposant i Falomir ha advertit que “sempre hi haurà xifres i fets que la deixaran en ridícul”. En aquest sentit, ha emplaçat a Marta Barrachina a que siga ella la que done respostes als alcaldes i alcaldesses sobre què pensa fer Barrachina amb el Fons de Cooperació, una decisió política personal de la pròpia presidenta que estan estrangulant les arques municipals, a diferència d’un Govern d’Espanya que està invertint més que mai a Castelló”, ha conclòs Falomir.