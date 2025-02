El PSPV alerta de las "señales de colapso" de la sanidad en Castellón ante el auge de las listas de espera

El PSPV ha denunciado este miércoles las "señales de colapso" de la sanidad en la provincia de Castellón ante el repunte de las listas de espera en la provincia con Carlos Mazón al frente del Consell respecto al gobierno del Botànic.

El diputado autonómico y portavoz de Sanidad en Les Corts, Rafa Simó, ha comparecido junto a la diputada provincial Merche Galí para alertar de esta situación a las puertas del Hospital Provincial de Castellón. No obstante, antes de dar inicio al acto, personal de seguridad del centro ha intervenido para impedir la realización del mismo dentro del recinto hospitalario, pese a estar fuera del edificio, solicitando la identificación personal tanto a los cargos socialistas como a los medios de comunicación allí presentes, amenazando con solicitar la presencia del Cuerpo Nacional de Policía.

Condena "enérgica"

Unos hechos que Simó ha "condenado enérgicamente" y por los que ha asegurado que "pedirá explicaciones". “Los medios habéis vivido en vuestra propia piel el nerviosismo de la dirección de este centro, que no ha tenido reparo en enviar trabajadores a intimidar en lugar de dar explicaciones, hasta el punto de exigir la identificación a periodistas. Esto es solo la punta del iceberg de la forma de gobernar de Carlos Mazón y Marta Barrachina”, ha denunciado, remarcando que en un año y medio recorriendo hospitales de la Comunitat Valenciana "no me ha pasado en ningún sitio que venga personal de seguridad mandado directamente por los directivos del hospital".

Más allá, el diputado autonómico ha remarcado que "tenemos listas de espera peores que las que teníamos con el gobierno del Botànic", señalando en especial a la situación que se vive en el Hospital General de Castelló, donde "la lista de espera quirúrgica ha aumentado un 82% en un año y medio, pasando de 85 a 155 días". “Hablamos de 900 personas más esperando una operación y de que nueve de las diez especialidades con intervenciones en el General han empeorado de forma escandalosa: 244 días en urología, 198 en cirugía pediátrica y 195 en ginecología”, ha detallado.

Simó también ha comentado la situación del Provincial, donde "empeoran prácticamente todas las especialidades respecto a junio del 2023, las últimas del Botànic". Un centro sobre el cual Galí ha acusado a Marta Barrachina de estar "totalmente ausente", ya que "No la escuchamos ni reivindicar las necesidades del Hospital Provincial ni poniendo solución a sus problemas".

Falta de transparencia

A ello, el diputado autonómico ha sumado la falta de transparencia en las demoras para las pruebas diagnósticas: “No sabemos cuál es la lista de espera para pruebas esenciales porque simplemente no se publican. Sabemos de pruebas diagnósticas en el Provincial con más de un año de espera”, ha señalado, recordando que “cuanto más se deriva a la privada, peor funcionan los hospitales públicos”.

“Si para Mazón ‘la hora de Castelló’ significa, como repetía constantemente al asumir la presidencia, tener el hospital con los peores datos de espera de toda la Comunitat Valenciana, mejor que se vaya”, ha sentenciado Simó.