Eladio Collado: "El ejercicio supone hasta un 30% en la reducción del riesgo de cáncer de mama o colon"

El decano de la facultad de Ciencias de la Salud de la Universitat Jaume I, Eladio Collado, dirige la cátedra de Cátedra de Actividad Física y Oncología Fundación José Soriano Ramos. Con motivo del día mundial contra el cáncer explica los beneficios de la práctica del ejercicio frente a esta enfermedad y hace balance de la actividad de esta cátedra de la UJI.

-¿Qué balance haría de la cátedra en el último 2024?

-El balance de la cátedra en este último año es fantástico, muy positivo. Ha sido el año del reconocimiento social de la provincia de Castellón al trabajo realizado y que se ha traducido en la obtención de dos importantes galardones que nos llenan de satisfacción y orgullo: El premio de la Diputación de Castellón en el día de la Provincia, con el mérito a la innovación y el premio sanidad en la XXI edición de los premios de Radio Castellón. Por otro lado, de este 2024 me gustaría destacar el importante volumen de nuevos convenios con administraciones públicas como el Ayuntamiento de Castellón, Onda, Vall d’Uixó, Peñíscola y Benicàssim, que junto con el de Segorbe en este 2025, nos permite realizar programas de ejercicio físico oncológico en 6 de las 8 comarcas de Castellón. Creo que es algo modélico e importante para la provincia y para la UJI, como universidad pública con un fuerte compromiso social con los castellonenses.

-¿Cuál es el objetivo de la cátedra?

-La Cátedra tiene tres objetivos básicos. Un objetivo asistencial, creando una unidad de ejercicio físico y cáncer, con distintas sedes que puedan dar cobertura a todos los pacientes oncológicos de la provincia de Castellón que lo necesiten. Un segundo objetivo investigador, al generar una unidad de investigación especializada de referencia orientada a explorar los beneficios de este tipo de actividad, abriendo la posibilidad de incorporar alumnos de doctorado y en general profesionales de ciencias de la salud, que quieran desarrollar su actividad investigadora dentro de los objetivos de desarrollo de la Cátedra, y conseguir avanzar en los conocimientos de los beneficios del ejercicio físico en diferentes tipos de cánceres y con diferentes programas de entrenamiento. Y por último, un objetivo formativo, al desarrollar un posgrado de especialización universitaria en Actividad física y Cáncer dirigido a profesionales del área de la actividad física y el deporte.

-¿ Qué beneficios puede tener el ejercicio físico en pacientes a los que se ha diagnosticado cáncer?

-Los beneficios para las y los pacientes, no nos olvidemos que también tenemos hombres en los programas, son múltiples y vienen descritos en la literatura científica. Me gustaría destacar el control de síntomas físicos relacionadas con los efectos secundarios de los tratamientos sistémicos y sus toxicidades, como la fatiga, el dolor, los trastornos en la mineralización ósea, la sarcopenia, la mejora del sueño, la cardiotoxicidad, etc. Por otro lado, el control y reducción de alteraciones psíquicas vinculadas frecuentemente al cáncer como la depresión, la ansiedad o la depresión. Igualmente mejora la tolerancia y respuesta a los tratamientos y todo ello se traduce en una mejora de la calidad de vida de los pacientes oncológicos a través de una de las herramientas no farmacológica más eficaz que existe, el ejercicio físico.

-¿Y puede ayudar a prevenir el cáncer?

-Eso es y así lo evidencian los últimos estudios recogidos por la Sociedad Española de Oncología médica, en el que se destaca que el ejercicio supone hasta un 30% en la reducción del riesgo de cáncer de mama, colon, vejiga, endometrio, esófago y estómago. Por otra parte, el ejercicio también se asocia a una reducción de casi el 20 % del riesgo de mortalidad específica para todos los cánceres combinados.

-¿Hay algunos ejercicios más apropiados en función del tipo de cáncer por ejemplo el de mama?

De eso te hablarían con más criterio que yo los especialistas de ejercicio físico que desempeñan su labor profesional en la cátedra, pero parece ser que todo apunta hacia los ejercicios de fuerza. Lo que sí es importante remarcar es que deben ser sesiones dirigidas por profesionales especializados y en las que se trabaja adaptando los ejercicios y teniendo en cuenta la condición física basal de los pacientes y sus limitaciones consecuentes a secuelas de la cirugía, los tratamientos sistémicos o la presencia de metástasis, por ejemplo.

-Y en torno a la alimentación ¿cómo puede emplearse la nutrición en la prevención del cáncer?

-En general, en la oncogénesis siempre interviene un componente genético por un lado y la influencia del medio ambiente y los estilos de vida por otro. Indudablemente, al hablar de estilos de vida, estamos hablando de tres grandes ejes: la nutrición, el ejercicio físico y el control emocional.

-¿Y para el tratamiento del cáncer, se pautan ya recetas de alimentación y ejercicio?

-Efectivamente. El abordaje de la enfermedad oncológica, idealmente tiene que ser multidisciplinar y a los tratamientos oncológicos, médicos y quirúrgicos, es necesario incorporar otros importantes pilares terapéuticos como la nutrición, la psicooncología, el ejercicio físico y la rehabilitación. Muy pocos hospitales de España pueden presumir de contar con todos estos recursos para sus pacientes oncológicos y el Hospital Provincial de Castellón es uno de esos. Creo que es algo que hay poner en valor y reconocer la gran labor que desempeñan los profesionales del consorcio.

-¿Qué planes tiene la cátedra para este curso?

Los planes para este curso pasan por seguir trabajando, cada vez mejor, con más excelencia, incansablemente, las personas con las que trabajamos diariamente lo necesitan y lo merecen. El sistema sanitario, los servicios de oncología, las administraciones públicas, fundaciones como José Soriano Ramos o LeCadó y sobre todo un número muy importante de pacientes, han depositado su confianza en nuestro proyecto y tenemos una gran responsabilidad. Solo hay un plan posible, trabajo.

A nivel de investigación, continuar recogiendo el fruto del trabajo de los proyectos de estos años, nuevas tesis doctorales, la publicación de artículos científicos y el segundo congreso nacional de Ejercicio físico en oncología para el mes de noviembre.

Y cómo no, seguir fomentando un gran proyecto social alrededor de la cátedra, con conferencias, actividades culturales, la participación en eventos deportivos o actividades como la recién inaugurada sección de Dragon Boat, donde pacientes oncológicas van a poder entrenar y competir defendiendo los colores de CAFO, de la mano del Real Club Naútico de Castellón.