El Hospital Provincial de Castellón impide realizar al PSPV una rueda de prensa a las puertas del centro

El Hospital Provincial de Castellón ha impedido al PSPV realizar una rueda de prensa este miércoles a las puertas del centro sanitario para denunciar el incremento de las listas de espera sanitarias en la provincia.

El diputado autonómico y portavoz de Sanidad en Les Corts, Rafa Simó, junto a la diputada provincial Merche Galí habían convocado a los medios de comunicación en la puerta principal del recinto a las 10 horas. Minutos antes, sin embargo, sin haber arrancado incluso el acto, personal de seguridad del centro se ha personado en el lugar para comunicar que no podía llevarse a cabo.

Identificación de los presentes

Uno de los efectivos ha empezado a solicitar la identificación personal tanto a los convocantes como a los periodistas presentes por encontrarse en el recinto del centro, alegando que iba a tomar una fotografía del documento nacional de identidad (DNI) "con su teléfono corporativo para levantar acta". Pese a no haber llegado a acceder al edificio ni haber todavía tomado ninguna imagen, amenazó con solicitar la presencia de agentes del Cuerpo Nacional de Policía en el lugar en caso de negativa.

El acto, ante esta situación, se trasladó a apenas unos metros, fuera del recinto del Provincial. No obstante, Simó ha "condenado enérgicamente" los hechos, por los que ha asegurado que "pedirá explicaciones".

“Los medios habéis vivido en vuestra propia piel el nerviosismo de la dirección de este centro, que no ha tenido reparo en enviar trabajadores a intimidar en lugar de dar explicaciones, hasta el punto de exigir la identificación a periodistas. Esto es solo la punta del iceberg de la forma de gobernar de Carlos Mazón y Marta Barrachina”, ha denunciado, remarcando que en un año y medio recorriendo hospitales de la Comunitat Valenciana "no me ha pasado en ningún sitio que venga personal de seguridad mandado directamente por los directivos del hospital".