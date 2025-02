El pueblo de Castellón que quería echar a los andaluces

La capital de l’Alcalatén amaneció el 6 de febrero del 2000 con las calles llenas de pasquines contra los andaluces. “Alcorinos, no permitamos que vengan más andaluces a nuestro pueblo. Hay que lograr que se vayan y no vengan más. De lo contrario llegará el día que su sangre será mayoría”, rezaba el panfleto. “Hay que echarles y no darles trabajo o nos contaminarán más la villa”, concluía. El cartel estaba firmado por el Movimiento Antiandalucista de Alcora.

El hecho provocó un gran revuelo entre los alcorinos, pues se desconocía quién o quienes estaban detrás de la autoría de estos pasquines. El alcalde del momento, Francisco Javier Tomás, tuvo que salir al paso para defender al pueblo, pues la imagen que se había proyectado no era buena. “Debe ser un grupo de pirados. Estos panfletos no responden al sentido mayoritario del pueblo”, destacó y añadió que se trata de “un grupo de pirados”.

Visto con la perspectiva actual, la noticia llama mucho la atención. Y es que en esos primeros años del milenio, la localidad recibió la llegada de muchos emigrantes andaluces, sobre todo de la provincia de Córdoba, pues había mucha oferta de trabajo en el sector azulejero. Un año antes, habían sido censados 320 andaluces en l’Alcora, que entonces aún no había superado la barrera de los 10.000 habitantes.

El caso adquirió tanta importancia que el alcalde de la localidad de Belmez (Córdoba), Manuel Sánchez, de donde procedían gran parte de los andaluces que residían en la capital de l’Alcalatén, aseguró en el diario que la aparición de esos folletos son “una verdadera injusticia. Tenemos derecho a circular por España, como cualquier español. Hoy L’Alcora necesita mano de obra, pero mañana puede suceder al revés”.