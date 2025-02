Starbucks ya tiene fecha para la apertura de su primer local en Castellón

La cadena de cafeterías Starbucks ultima ya su desembarco en la provincia de Castellón y ha fijado ya la fecha. La multinacional se encuentra a punto de finalizar los trabajos en su primer local en el territorio, que se ubicará en el centro comercial Salera de la capital de la Plana, y prepara la apertura.

"Nos vemos pronto. See you soon" se puede leer en los muros provisionales instalados en la zona de los trabajos, localizada en la plaza del espacio comercial próxima a otros populares establecimientos como Druni, Primark o Mango, entre otros, como avanzó este diario. Anteriormente en el mismo emplazamiento, en la planta -1, se encontraba otro local de hostelería, Café&Té, aunque quedó vacante.

Iniciativa solidaria

El nuevo establecimiento, según han detallado a este diario fuentes de la compañía, generará un total de 13 puestos de trabajo entre los distintos efectivos necesarios, desde la persona responsable de la tienda hasta los dependientes o baristas, como les llama Starbucks.

El día de la apertura está fijado, salvo cambios de última hora, para el próximo 11 de febrero, a las 9.30 horas. La firma apunta que todo lo recaudado ese día se destinará a Aspanion, asociación de madres y padres de niños con cáncer infantil en situación de exclusión social con presencia en Castellón, dentro del proyecto Aperturas con causa. "El objetivo es poder ofrecer apoyo social y ayuda económica para que las familias puedan hacer frente a las nuevas circunstancias derivadas de la enfermedad de sus hijos e hijas", detallan sobre la acción social de la entidad beneficiaria de la iniciativa. Asimismo, avanzan que los 100 primeros clientes recibirán un detalle.

Anteriormente se han puesto en marcha otros nuevos establecimientos de restauración en el centro comercial, como es el caso de Popeyes. También se prepara la próxima apertura de Kyoka, centrado en la cocina japonesa.