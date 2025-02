Ciències de la Salut, mestre, CAFE i Bioquímica atrauen els alumnes a les Portes Obertes de l'UJI

La Universitat Jaume I ha iniciat hui les XXXIV Jornades de Portes Obertes, que tenen com a objectiu apropar la universitat a l’estudiantat de secundària a través de diferents activitats. En aquesta edició, que té programades dues sessions més el 12 i 18 de febrer, participen més de 4.100 alumnes d’un total de 63 centres educatius de les províncies de Castelló i València.

En la primera sessió, 1.169 alumnes han tingut l’oportunitat d’informar-se sobre els diferents graus que s’imparteixen a l’UJI a través de sessions específiques de cada títol. Els graus que més interès han despertat han sigut Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport, Medicina, Infermeria, Bioquímica i Biologia Molecular, Psicologia, Mestre en Educació Primària i Mestre en Educació Infantil.

En les jornades, organitzades per la Unitat d’Orientació i el Vicerectorat d’Estudiantat i Vida Saludable, també es duen a terme xarrades sobre l’accés a la Universitat, on es dona informació sobre les proves PAU, el procés de preinscripció, la matrícula o les beques i ajudes. A més, s’ha organitzat una «Fira de Serveis UJI» a l’Àgora perquè l’estudiantat de secundària puga conèixer de primera mà els recursos i programes que ofereix la Universitat. El programa de les jornades també comptat amb visites guiades als quatre centres de l’UJI, així com a altres instal·lacions del campus com ara el Servei d’Esports o la Biblioteca.