Efectos en Castellón: la reducción de la jornada laboral puede dejar en el limbo importantes convenios laborales

Esta semana se ha constituido la mesa de negociación para el nuevo convenio de la industria cerámica. El próximo miércoles, 12 de febrero, se produce la primera de las reuniones, en la que las partes empezarán a desvelar sus propuestas de condiciones en los próximos años. En esta ocasión, el proceso ha echado a andar pronto, pero que haya una rápida resolución dependerá de otras negociaciones, que no tienen como escenario a Castellón, ni siquiera están vinculadas a la negociación colectiva.

El último Consejo de Ministros aprobó la propuesta de reducción de la jornada laboral, para pasar de 40 horas semanales a 37,5 horas. Un plan del Gobierno que ahora tiene que pasar por el trámite parlamentario. Algo que presumiblemente requerirá de la negociación con partidos como Junts o el PNV, imprescindibles para que los cambios salgan adelante.

De esta forma, la incertidumbre sobre la entrada en vigor de la reducción de la jornada semanal se suma a los elementos que hay encima de la mesa en estas negociaciones. Desde la patronal azulejera, Ascer, ya advirtieron el lunes sobre el impacto de la reducción legal de la jornada, «en el caso de que llegue a aprobarse». Algo que producirá «un incremento de costes indiscutible», y que la organización de empresarios del principal sector industrial de Castellón quiere ligar a «cualquier acuerdo sobre mejoras salariales adicionales». De hecho, por parte de Ascer ya se ha puesto de manifiesto en diferentes ocasiones un cálculo: aplicar la reforma del Gobierno podría suponer un aumento de costes del 6%.

No es este el único sector que está en vilo por la situación. También acaba de comenzar el proceso para tener un nuevo convenio de la hostelería, y en breve se espera que haga lo mismo el sector del transporte de mercancías por carretera. Solo estos tres actores de la economía provincial suman más de 40.000 asalariados, que ahora tienen pendientes de renovación sus condiciones laborales, y donde las 37,5 horas ocuparán un papel central. Si no se aclara la nueva distribución, es posible que los convenios no avancen y, por tanto, las subidas salariales tengan que esperar.

Carga a las pymes

A esta idea se ha unido esta misma semana el nuevo presidente de la patronal CEV Castellón, Carmelo Martínez. Como ya reflejó Mediterráneo, opina que la medida «podría incrementar los costes laborales, una carga que muchas empresas de la provincia, especialmente las pymes, podrían no estar en condiciones de asumir».

Ante este panorama, Martínez afirma que la reforma del horario «podría complicar aún más estas negociaciones, introduciendo elementos que afectan directamente a la organización del trabajo y a la competitividad de las empresas».

En lo referente a la hostelería, el vicepresidente de Ashotur, Luis Martí, detalla que su organización «se une al criterio de Hostelería de España, el colectivo al que pertenecemos». Valora que habrá «un serio impacto en las empresas» de este grupo, «al suponer una nueva subida de los costes laborales, que se suma a la del SMI y las cotizaciones sociales». Además, opina lo mismo que el presidente de CEV Castellón sobre el efecto en las pymes. Según Hostelería de España «se penaliza especialmente a las microempresas, que constituyen el 94% de las firmas de hostelería, al contar con menos de 10 trabajadores».

Un planteamiento similar es el de los autónomos. El presidente de la Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA) en la Comunitat Valenciana, Alberto Ara, considera que la reducción de la jornada semanal «incumbirá a quien está fuera de esta ecuación, que son los trabajadores por cuenta propia», y añade que es «aventurado pensar que reducir el horario supondrá contratar a más gente, por lo que estos empleados estarán media hora menos al día, que tendrá que asumir el autónomo».

Pocos cambios en la construcción

Además de la cerámica, la hostelería y el transporte, también está pendiente de renovación el convenio de los empleados de la construcción. El presidente de la asociación provincial (Apecc), David Ruiz, detalla que la reforma «apenas supondrá cambios, porque en estos momentos ya hay 1.736 horas al año, lo que supone menos de las 40 semanales». Además, señala que el aumento salarial y los horarios se deciden en la negociación estatal, por lo que no se esperan demoras.

De los que más trabajan

Además de estos tres grandes colectivos que están pendientes del nuevo convenio, hay un número indeterminado de empresas de Castellón a la espera de renovar sus condiciones laborales, además de colectivos que dependen de acuerdos a nivel autonómico o estatal. Se calcula que en Castellón son más de 150.000 los trabajadores que en estos momentos tienen una jornada de más de 37,5 horas a la semana y, por tanto, deberán reducir su presencia.

Un cambio que tiene un encaje complejo en la provincia, que es una de las que más horas anuales hace de toda España. Los convenios firmados en 2024 tienen una media de 1.776,03 horas anuales, que ahora habrá que reducir.

