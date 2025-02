Marie Claire deja plantados a los trabajadores que reclaman su salario atrasado de siete meses

La situación de Marie Claire no deja de complicarse a medida que pasan los días. No hay novedades sobre la empresa For Men, que el pasado compró la factoría de Vilafranca, y que no ha pagado ni los 250.000 euros del traspaso de la compañía ni los sueldos de los trabajadores desde su entrada en la centenaria factoría. Tanto es así, que ningún representante de la propiedad ha acudido al acto de conciliación convocado con motivo de las demandas de los empleados que llevan más tiempo sin cobrar.

Desde el comité de empresa, Cándido Andrés confirma que no se ha podido llevar a cabo este acto de conciliación, y que existe "un enorme disgusto" ante las continuas evasivas de los nuevos propietarios. La actividad se encuentra paralizada, con una mayoría de trabajadores que llevan cuatro meses esperando recibir sus salarios, y que desde hace semanas permanecen en casa debido a las bajas temperaturas que se registran en las instalaciones, al no estar contratado el suministro de gas que permita unas condiciones mínimas para fabricar.

Primeras demandas

El plantón de los dueños de Marie Claire se produce ante la presentación de las primeras demandas por impago de salarios. Se trata de una docena de personas, dedicadas en su mayoría a tareas de vigilancia, que no estuvieron en ERTE y que llevan siete meses sin cobrar. Según ha podido saber Mediterráneo, uno de estos empleados solamente ha recibido un mensaje en su móvil que indica que "el próximo lunes" recibiría noticias sobre este procedimiento.

A estas primeras actuaciones judiciales le van a seguir reclamaciones por parte del resto de la plantilla. Cándido Andrés apunta que los afectados dispuestos a reclamar su dinero ante la justicia rondarían ya los 40. A finales de este mes tendrán lugar dos nuevos actos de conciliación.

Sin movimientos

Desde que se supo que los trabajadores no han recibido ni un solo euro desde que For Men entró en Marie Claire, la empresa ha afirmado que la situación se iba a restablecer en un plazo breve. Primero lo hicieron con un comunicado, en el que pidieron disculpas a la plantilla, y achacaron los retrasos en los pagos a "problemas burocráticos ajenos a la empresa". Posteriormente, el juzgado de lo mercantil de Castellón embargó las propiedades de la empresa y las cuentas bancarias de los nuevos dueños para evitar que se venda la marca o la maquinaria sin ni siquiera haberlas pagado.

Nuevo abogado

Mientras tanto, el propietario, Ángel Pío Sánchez, ha cambiado de abogado. De momento, la parte laboral sigue sin tener certezas, a pesar de los mensajes que For Men transmite a los empleados. El acto de conciliación podía haber sido una ocasión para aclarar la situación, pero ha acabado siendo una oportunidad perdida. La paciencia de los trabajadores está más cerca de desbordarse.