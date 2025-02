Tania Baños: "Un president que no puede salir a la calle sin que se le abuchee debería dimitir o ser cesado"

La alcaldesa de la Vall d’Uixó, Tania Baños, se convirtió este pasado fin de semana en la número dos de los socialistas valencianos en la ejecutiva de Diana Morant, reforzando así su papel de referente en el partido tras entrar también en la ejecutiva de Pedro Sánchez.

La secretaria general, Diana Morant, le ha situado como número dos del PSPV en su nueva ejecutiva. ¿Cómo recibe este nuevo impulso en el seno del partido?

Es un orgullo contar con la confianza de Diana Morant para ser la vicesecretaria general primera del PSPV. Junto a ella me voy a dejar la piel para recuperar la Generalitat, porque los valencianos y valencianas no nos merecemos un presidente como Mazón, que por su dejación de funciones ha dejado colgado a su pueblo en su peor momento, y a un gobierno del PP que no está a la altura para gestionar la reconstrucción. Diana es una mujer madura y responsable que hubiera estado en el sitio que tenía que estar ese fatídico día y no comiendo en El Ventorro. Y el PSPV es la alternativa real al infame gobierno del PP.

En diciembre también fue nombrada vocal en la ejecutiva federal de Pedro Sánchez. ¿Cómo compaginará ambos cargos?

Mi presencia en Madrid es de dos mañanas al mes. Es importante estar en la ejecutiva federal, donde se toman algunas de las decisiones más importantes para el país. El PSOE enriquece al PSPV y al revés. La compatibilidad es factible con una buena organización y muchas veces quitándole tiempo a tu vida familiar y a tu ocio. Es un sacrificio que sé que vale la pena, porque es necesario para contribuir a mejorar la vida de las personas y transformar la sociedad desde los valores progresistas y desde la izquierda.

"Mi experiencia municipal es la que me ha permitido llegar hasta aquí y sigue siendo mi absoluta prioridad"

Y su tarea en el Ayuntamiento de la Vall d’Uixó como alcaldesa, ¿se puede ver afectada? De momento esta semana ha remodelado el gobierno local y ha redistribuido algunas de sus competencias entre sus concejales.

Esta pequeña remodelación hace tiempo que se estaba trabajando, mucho antes del congreso. Mi experiencia municipal es la que me ha permitido llegar hasta aquí y sigue siendo mi absoluta prioridad. La Vall es un referente dentro del socialismo valenciano y nuestro modelo de transformación de la ciudad ha gustado. Si no estuviéramos haciendo las cosas bien no estaría hoy haciendo esta entrevista.

Pero todos los pasos dados hasta la fecha le encaminan a asumir nuevas responsabilidades fuera de su municipio. ¿Su futuro seguirá ligado al municipalismo?

Lo he dicho muchas veces y sigo insistiendo. No hay para mí mayor honor que el de ser alcaldesa de mi ciudad, en la que he nacido y crecido. Es el mayor cargo que tendré nunca. Estoy donde quiero estar. Soy la única candidata de 2015 que sigue en el Ayuntamiento, liderando una transformación histórica para la Vall. Hay partidos a los que les interesa difundir estos rumores, porque lo que les gustaría es que me fuera. El PSOE de la Vall tiene un proyecto para esta ciudad a medio, corto y largo plazo.

Tania Baños, durante la entrevista. / CARLOS PASCUAL

Usted es el referente de los socialistas de Castellón y uno de los principales activos del socialismo valenciano. ¿En qué puede beneficiar a esta provincia este hecho?

Es importante estar en los lugares de decisión y de influencia y la provincia de Castellón tiene mi palabra de que se escuchará su voz y sus reivindicaciones en la ejecutiva nacional, también porque nuestra provincia ha salido del último congreso reforzada y con mayor peso. Del Partido Socialista emanan los valores progresistas en los que creo y que han hecho que, por ejemplo, la Vall resistiera a la oleada derechista del 2023. Con estos valores, desde la provincia debemos hacer frente a quienes han venido a recortar derechos y a llevarnos al retroceso.

El congreso plasmó que el PSPV está activado para recuperar la Generalitat. Hasta la cita con las urnas, ¿qué estrategias considera claves para ganar apoyos?

El lema del congreso era Ací Estem. Porque ací estem, preparados para gobernar. Tenemos un proyecto para la Generalitat que es más necesario que nunca. La ponencia ha salido del congreso con un apoyo de más del 80% y esas van a ser nuestras políticas para devolver la dignidad a la Comunitat Valenciana, porque mientras delante tenemos al PP de siempre, el de los recortes y el de las privatizaciones, nosotros también somos el PSOE de siempre, el de la educación y la sanidad pública, el del crecimiento y el de la ampliación de derechos.

"Samuel Falomir tiene la credibilidad necesaria para poder optar a su reelección"

Ahora viene el congreso provincial, en el que Samuel Falomir aspira a su reelección como secretario general. ¿Habrá alternativa?

El secretario general del PSOE nos dio la orden de que el partido es un medio para llegar al poder y poder transformar. Y creo que tenemos que ser todos conscientes de que el partido es un trámite para ayudar a la gente. Bajo ese concepto, el compañero Samuel Falomir ha dado un paso adelante y creo que tiene la credibilidad necesaria para poder optar a la reelección. Tiene la ilusión, tiene la credibilidad en su pueblo y combate todos los discursos de odio de la ultraderecha en su día a día. Lo tiene todo de cara para poder ser el próximo secretario general del PSPV de Castellón.

La gestión de la dana por parte del Consell de Mazón está siendo muy cuestionada. ¿Cree que el PP puede recuperar el pulso? ¿Habrá elecciones anticipadas?

Un president que no puede salir a la calle sin que se le abuchee debería dimitir o ser cesado por su partido. La propuesta del PSPV es convocar elecciones en cuanto empezara la fase de reconstrucción, porque con el barro en los colegios no podían ponerse urnas. El pueblo valenciano tiene el derecho a decidir quien quiere que lidere esta reconstrucción. Nosotros estamos preparados para ganar en cuanto se convoquen elecciones.

¿Cree usted que el Gobierno central y Pedro Sánchez se han implicado lo suficiente con la emergencia de la dana?

En menos de un mes el Gobierno de España aprobó tres paquetes de medidas para paliar los efectos de la dana, con una inversión de 16.648 millones de euros. De ellos, ya se han abonado 2.129 millones. A través del Consorcio de Compensación de Seguros también se han pagado más de 1.700 millones. Los datos están ahí y la comparación de la aportación de cada administración se hace sola.