Estas ITV de la provincia están saturadas por la falta de personal

Dos de las tres ITV de la provincia están colapsadas. Los atrasos vienen del mismo lugar: el retraso en la incorporación de nuevos trabajadores a la plantilla de Sitval, la empresa pública encargada del servicio, en la provincia de Castellón. Se trata de plazas que estaban ocupadas en forma de contratos temporales que finalizaron con el año 2024.

Fuentes de la Conselleria de Industria consultadas por Mediterráneo aseguran que ya tienen lista la Relación de Puestos de Trabajo (RPT), que primero debía ser aprobada por la cartera de Hacienda. Una vez han conseguido ese ok, Industria trabaja con Hacienda «para tener nuevo personal fijo cuanto antes».

«No tenemos un plazo marcado, pero será en breve», puntualizan en Industria.

100 trabajadores en la Comunitat

Industria planea la incorporación de 100 trabajadores nuevos a nivel autonómico, si bien no es capaz de detallar cuántos de ellos estarán destinados a Castellón. «Se sabrá cuando salgan» las plazas, recalcan las mismas fuentes.

Colas en la ITV de Vila-real este jueves. / Manolo Nebot

Por parte de CCOO, su responsable de Sector Público, Pepe Cloquell, está sorprendido por las actuaciones de la conselleria. «Ya había constituida una bolsa para inspectores de ITV pero es Sitval la que tiene que solicitar los permisos al sector público», indica, y critica que la RTP no ha negociaciado con los sindicatos para clarificar las retribuciones y condiciones.

Críticas de Compromís

Compromís consideró ayer que hay un «plan premeditado» del PP para «degradar» las ITV. Cloquell cree que el PP puede «tener la tentación de iniciar un proceso de privatización».

«Cuanto más se demore esto, más le va a parecer a la ciudadanía que el servicio prestado por una empresa pública no es eficiente, y esto va a hacer que entiendan que no es el mejor servicio», dice.

¿Cuáles son?

Se trata de los centros de Vila-real y Vinaròs: el primero de ellos no ofrece citas disponibles en la web de Sitval, la sociedad pública que da este servicio, para turismos (ya sean de gasolina, diésel, híbridos o eléctricos). No hay citas ni para febrero y ni para marzo, y la página no da la opción de mirar citas para abril. La Conselleria de Industria tiene un código de semáforo para que Sitval establezca lo saturados que están sus centros, y Vila-real se encuentra en color rojo, el peor posible.

En el caso de Vinaròs, está en ámbar. El centro de la avenida Juan XXIII s/n sí que ofrece citas para turismes, pero lo hace a más de un mes vista. En concreto, hay un par de horas disponibles para el 14 de marzo y bastantes más para el 17 de ese mismo mes y en adelante.

Castelló (avenida València, 168) está un poco más descongestionado y sí tiene citas a poco menos de un mes desde este jueves: el 4 de marzo.