Los médicos de Castellón afean que el Gobierno les deja fuera de la reducción de jornada

Los médicos afean que el Gobierno les deja fuera de la reducción de la jornada laboral. Y es que, como comenta el presidente del sindicato médico CESM CV, Alejandro Calvente, mientras la ministra Yolanda Díaz propone trabajar 37,5 horas, los profesionales de la Medicina realizan al menos 48 horas a la semana. Precisamente este jueves este sindicato celebró una asamblea informativa sobre el borrador del anteproyecto de Estatuto Marco que propone el Ministerio de Sanidad. El colegio de médicos llevó a cabo una charla informativa.

El presidente del sindicato médico CESM CV, Alejandro Calvente, calificó de «insulto» y «amenaza grave para la profesión médica y para los pacientes» el Estatuto Marco, por considerar que «va a hundir la sanidad pública» y «provocará la huida de profesionales». «No aporta nada bueno y sí ahonda en las heridas que tenemos ahora», manifestó.

CESM considera que el Estatuto Marco es negativo para los facultativos y reclama un estatuto específico para los profesionales de la Medicina. Para mostrar su rechazo preparan movilizaciones, entre ellas, este lunes habrá concentraciones ante los centros sanitarios de 11.00 a 11.30, entre ellos el Hospital General de Castellón.

Calvente señaló que «la única forma de retener el talento de los médicos y atraer a los que se han marchado es mejorar las condiciones laborales y mientras el Gobierno al que pertenece la ministra Mónica García está promulgando una normativa para que la jornada laboral sea de 37,5 horas, ella sale a la prensa diciendo que van a desaparecer las guardias 24 horas, y luego pone encima de la mesa un anteproyecto que como mínimo establece que hagamos 48 horas obligatorias. Y podemos llegar a 150. Tal y como lo ha planteado, "los médicos no van a tener vacaciones, ni días de libre disposición y van a tener que estar a lo que dice su jefe de servicio o gerente sin posibilidad de conciliar su vida laboral o familiar", advierte.

A ello se suma la advertencia de exclusividad para los residentes de trabajar solo en la pública 5 años después de terminado el MIR --aunque la ministra matizó que aunque estaba en una versión preliminar no está en el borrador actual ni es una propuesta suya.

Esto, señaló, provocará una fuga de jóvenes médicos y tendremos que importar médicos de otras procedencias porque los nuestros no estarán aquí y se agravará la carencia de profesionales.

Calvente añadió que «tenemos que estar encuadrados en el mismo grupo que otros profesionales con una formación más corta y menos profesional, por lo que se debe reconocer en las condiciones laborales y en el salario la especificidad de una profesión médica.

Por ello, desde CESM reclaman un estatuto propio, como lo tienen los jueces, que reconozca la formación laboral -- la exigencia para poder trabajar en la sanidad pública de una extensa carrera de seis años, más el MIR y cursar la especialidad, lo que supone cuatro o cinco años más--. «En su proyecto de reordenación profesional no se reconoce ese esfuerzo. Los médicos somos la única categoría profesional que sale perjudicada. Esto no es una guerra con otras profesiones, pero sí que se reconozca la especificidad de la profesión médica (la formación, carga laboral y responsabilidad de los médicos) en las condiciones laborales y salariales", ejemplificó.

Colegio de Médicos

El presidente del colegio de médicos, Carlos Vilar, señaló, por su parte, que el objetivo de la asamblea informativa ha sido mostrar la unidad de los médicos (colegios de médicos, organizaciones médicas y colegiales, y sindicatos) en contra de parte del decreto e informar de movilizaciones que vamos a hacer junto con los sindicatos que también apoya la organización médica colegial. "El lunes a las 11.00 habrá una concentració en todos los centros sanitarios para mostrar nuestro rechazo y el día 13 en Madrid hay una manifestación, que el colegio podrá un autobús para el que quiera ir", ha añadido Vilar.

Entre las razones para el rechazo, Vilar señaló el hecho de la exclusividad de 5 años para los residentes y las guardias. Sobre esto, dijo: "Nos parece descabellado que primero digan que van a desaparecer las guardias y que luego manifiesten que van a ser en fin de semana de 24 horas --lo que no cambia nada-- y entre semana de 17, lo único que va a cambiar es que entre semana en el día de la guardia el facultativo no trabajará por la mañana para no trabajar 24 horas seguidas y el trabajo lo realizará otro compañero y habrá que devolver las horas", agregó.

Sobre la jornada laboral, Vilar manifestó que mientras se intenta llegar a una jornada laboral de 37,5, cuando hay médicos que pueden llegar a trabajar 150 horas a la semana contando las guardias, lo cual es "descabellado". "Hacen trabajar más que a otros trabajadores y la hora de guardia no es extraordinaria, nos pagan incluso menos que una hora ordinaria", resume.