La Diputació agilitza la digitalització i millora de l'ús i gestió de l'aigua en municipis de menys de 20.000 habitants

La Diputació de Castelló agilitza la digitalització i millora de l'ús i gestió de l'aigua en municipis de la província de menys de 20.000 habitants amb l'adjudicació de les obres del PERTE.

La institució provincial ha adjudicat el conjunt d'obres que formen part del Projecte de Digitalització de l'ús urbà de l'Aigua i tenen com a objectiu monitorar i optimitzar l'aprofitament dels recursos hídrics. “Amb les actuacions previstes perseguim millorar l'eficiència i gestió del cicle de l'aigua en municipis xicotets mitjançant la digitalització, la qual cosa inclou el proveïment, sanejament, depuració i seguiment de la qualitat de l'aigua”, ha expressat la presidenta de la Diputació, Marta Barrachina.

L'adjudicació ascendix a 5.532.228,86 euros i el projecte s'aplicarà en 126 municipis de la província, beneficiant així a aproximadament 190.000 castellonencs.

Quant a les etapes d'implementació, són un total de dos, sent la primera la digitalització del sistema de proveïment d'aigua en zones nord i sud de la província, i una segona etapa referent a les millores en el sistema de sanejament i depuració. Així, per la tipologia i distribució geogràfica dels treballs, el contracte s'ha dividit en tres lots. El primer engloba les obres en la zona sud de la província (68 municipis), el qual s'ha adjudicat a Global Omnium Medioambiente S.L. per un import d'1.684.487,37 euros (IVA inclòs). El segon lot correspon a la zona nord (58 municipis) el qual ascendix a 1.810.626,05 euros (IVA inclòs) i s'ha adjudicat a Global Omnium Medioambiente S.L. I, finalment, el tercer lot referent a la digitalització del cicle urbà de l'aigua en municipis menors de 20.000 habitants de la província de Castelló. Sanejament i depuració, s'ha adjudicat a Sociedad de Fomento Agrícola Castellonense SA per import total de 2.037.115,44 euros (IVA inclòs).

La dirigent provincial ha incidit en la importància d'este projecte “per a aconseguir un aprofitament més eficient dels recursos hídrics dels pobles, especialment dels més xicotets”. “El PERTE és una gran oportunitat per a millorar la gestió de la totalitat del cicle de l'aigua de l'ús urbà, ajudant els municipis de la província a complir amb la normativa actual i futura i a mitigar els efectes de la sequera en el territori”, ha afegit.

El projecte, finançat per la Unió Europea - NextGeneration EU (Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència) i gestionat pel Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic, forma part del Projecte Estratègic per a la Recuperació i Transformació Econòmica (PERTE) de Digitalització del Cicle de l'Aigua. El termini d'execució serà d'onze mesos i durant eixe temps, d'una banda, s'instal·laran equips de mesurament en llocs estratègics com, per exemple, captacions i abocaments al domini públic hidràulic. I, d'altra banda, s'implementarà un sistema de telecomunicacions en cada municipi que centralitze les dades i els dirigisca a la plataforma SmartVillages de Diputació de Castelló on siga possible el seu processament i gestió. “El desplegament d'estes xarxes de comunicació permetrà en un futur el seu aprofitament per a altres serveis municipals, com la gestió de residus i d'enllumenat”, ha explicat per la seua part el diputat de Cicle Integral de l'Aigua, Iván Sánchez.

Estes actuacions s'inclouen en un dels quatre eixos en què se sustenta el pressupost 2025 destinat al proveïment, depuració i condicionament d'infraestructures hídriques a la província.