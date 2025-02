Falomir apuesta por un PSPV fuerte para revalidar la Secretaría General y recuperar el gobierno en 2027

El secretario general del PSPV-PSOE de la provincia de Castelló, Samuel Falomir, ha presentado este sábado en la sede provincial su precandidatura para revalidar el cargo “con la plena voluntad de seguir fortaleciendo el proyecto socialdemócrata en un contexto político marcado por el avance de una derecha cada vez más extrema”. “Vivimos un momento clave para el futuro de nuestra sociedad, donde por primera vez en democracia hay una amenaza real de retroceso en derechos y libertades, y debemos defenderlo a capa y espada”, ha señalado durante el acto de presentación.

Falomir ha destacado la necesidad de adaptarse a los nuevos tiempos y reforzar el PSPV para construir una alternativa sólida que permita recuperar alcaldías, la Diputació de Castelló y la Generalitat en las elecciones de 2027. “Quiero liderar este partido para que Diana Morant sea nuestra presidenta y para que volvamos a gobernar la provincia con un proyecto municipalista fuerte, integrador y completo”, ha manifestado. “Cambiemos la chulería del PP y Vox por la humildad, cambiemos la arrogancia por el diálogo y el autoritarismo por la participación”.

Durante su intervención, el alcalde de l’Alcora ha hecho un repaso a su trayectoria al frente del PSPV de Castelló desde que asumió el liderazgo hace tres años. “Decidí dar un paso adelante para hacer un partido más cohesionado, más fuerte y preparado para ganar, y hoy puedo decir que hemos avanzado hacia ese objetivo, pero aún queda mucho por hacer”, ha afirmado.

El dirigente socialista ha remarcado que su decisión de volver a presentarse no ha sido fácil, pero que responde “a la responsabilidad que tiene todo militante socialista de hacer frente a las políticas regresivas de la derecha”. “Hubiera sido egoísta dar un paso atrás en este momento de retrocesos. Yo no concibo la política como un espacio donde esperar a que alguien te salve, sino como un compromiso para defender los valores que nos definen. Me presento con ilusión, con un equipo fuerte y con un proyecto claro: construir una alternativa para echar a la derecha de las instituciones”, ha subrayado.

Defensa de las primarias

Samuel Falomir ha defendido la importancia de la democracia interna dentro del partido y ha animado a la militancia a participar activamente en el proceso de primarias que ahora se abre. “Somos un partido donde la militancia es fundamental para construir proyectos sólidos. No debemos tener miedo a un proceso democrático, sino verlo como una oportunidad para reforzar nuestro partido”. El próximo paso del equipo de Falomir es reunir todos los avales requeridos para oficializar la candidatura.

En cuanto al futuro del PSPV provincial, el actual secretario general ha anunciado que, si revalida el cargo, impulsará una ejecutiva centrada en preparar el partido para las elecciones de 2027, con el objetivo de ganarlas y de volver a gobernar con sentido común y coherencia para mejorar la vida de la ciudadanía valenciana y castellonense. Además, ha propuesto la celebración de un Comité Provincial trimestral con el fin de fomentar el debate y la participación activa de la militancia en la toma de decisiones.

“Hoy, en la calle, tenemos un enemigo muy grande: la derecha y la extrema derecha. Sus políticas son una amenaza para nuestra democracia y no podemos quedarnos de brazos cruzados. Nosotros, los y las socialistas, llevamos años defendiendo derechos y libertades y seguiremos haciéndolo”, ha afirmado Falomir, quien ha hecho un llamamiento a la movilización y al compromiso de la militancia “para decidir en libertad lo mejor para el partido y preparar el camino hacia la recuperación de las instituciones”.

El acto de presentación ha contado con el apoyo de numerosos compañeros y compañeras de partido, así como de representantes de la sociedad civil, que han querido acompañar a Falomir en este nuevo reto. “Salimos a ganar estas primarias para ganar Castelló y la Comunitat Valenciana”, ha concluido.

El acto ha contado con la presentación de la candidatura a cargo de la actual portavoz del PSPV de Castelló, Ruth Sanz; el secretario general de Castelló de la Plana, Rafa Simó; la alcaldesa de Altura, Rocío Ibáñez; y la portavoz en Onda, Silvia Cerdà.

Isabel Albalat ya ha formalizado oficialmente su precandidatura

La alcaldesa de Albocàsser, Isabel Albalat, ha presentado hoy a las 9:30 horas en la sede del PSPV-PSOE de Castelló su precandidatura para el cargo de secretaria general provincial del partido, acompañada por una representación de los territorios de Castellón. Ha sido la primera precandidatura presentada, el paso necesario para formalizar posteriormente la candidatura del cambio en la provincia. Es la primera vez que una mujer se presenta a la Secretaría General. Se inicia así un proyecto modernizador del partido, generado para construir grandes consensos sociales y de la militancia.

La alcaldesa de Albocàsser, Isabel Albalat, ha presentado hoy su precandidatura / .

Albalat ha manifestado a las puertas de la sede que “muy emocionada doy este paso adelante para liderar un proyecto coral que permita ganar la Diputación, recuperar el mayor número posible de alcaldías y que Diana Morant sea la nueva presidenta de la Generalitat Valenciana”. Ha añadido que se trata de una precandidatura que “nace de la voluntad de una persona feminista y valiente, que pone a los pueblos y a los municipios en primer lugar”.

La ya precandidata se ha dirigido al conjunto de la militancia, a la que ha pedido su apoyo “para conseguir el mejor proyecto, el que mejore la vida de las mujeres y hombres que residen en la provincia de Castellón, tanto en los grandes municipios como en las pequeñas poblaciones”, aunque ha puesto en valor que “la riqueza del PSPV-PSOE hace posible que yo, alcaldesa de un pequeño pueblo de interior, opte a liderar el partido”. En este sentido, ha incidido en la necesidad de “avanzar hacia una nueva ruralidad” para que “el conjunto de la sociedad cambie su mirada hacia el interior”.

Isabel Albalat aspira de forma decidida a ser la primera secretaria general socialista en la provincia de Castellón, liderando un proyecto municipalista, plural, integrador y feminista, “en el que sea decisiva la voz de la militancia”. Por ello, ha querido cerrar su intervención con unas palabras de la recordada Carme Chacón, en las que ponía de manifiesto que “cada vez que una de nosotras da un paso adelante, ese paso lo da la humanidad en su conjunto”.