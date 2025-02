Homenaje musical a Ppyote 20 años después de la tragedia de la Todolella

Summer Ends, Lady Mambo, Pánico sin Fronteras, Diatreze o la Orkesta Paraíso son algunos de los grupos que este sábado, 8 de febrero, participan en un concierto homenaje a Ppyote en les Alqueries cuando se cumplen 20 años de la tragedia de la Todolella, en la que murieron cinco integrantes de la banda de punk-rock. En total, hubo 18 personas muertas como consecuencia de la mala combustión de una de las estufas que los invitados a un 50º cumpleaños llevaron al albergue de la Todolella para combatir el frío el 6 de febrero del 2005.

Ppyote nació en 2002, estaba integrado por Javier Julián López (20 años; guitarra y cantante), José Manuel de la Cruz (20 años; guitarra) y Alberto Bravo (18 años; batería), de Alquerías; Laura Ibáñez, de Nules (20 años); y Javier Menero (17 años; guitarra), de Burriana. Junto a ellos también falleció su manager, Edgar Gavara (22 años), también de Burriana.

La terrible historia de Javier Menero

Se da la circunstancia que el cantante de una de las bandas, la de Summer Ends, además, tocó antaño en Ppyote como guitarra y solo dos semanas antes del accidente ocupó su puesto su primo, Javier Menero (17 años), de Burriana, la víctima mortal más joven en el suceso de la Todolella. Fue su primer y último concierto.

Este sábado, desde las 16.00 y hasta las 01.00 horas, el punk-rock sonará con un emotivo recuerdo en el recinto de mercados de les Alqueries para recordar a los jóvenes músicos fallecidos hace dos décadas tras ofrecer un concierto en la celebración de cumpleaños para la que habían sido contratados.

Una banda que prometía llegar lejos

Ya habían hecho gira por municipios de Castellón, Murcia y Alicante. Fueron teloneros de grandes como Boikot o Reincidentes y las grandes bandas aún les recuerdan. Sus colegas y amigos tomaron hace un año la decisión de rendirles tributo en este fatídico vigésimo aniversario donde varios grupos interpretarán sus temas, únicos. «Eran muy buenos, el futuro del punk-rock de Castellón. De una de sus mejores canciones, Bichos, un amigo les llegó a grabar un vídeoclip en Londres, aunque ya no llegaron a salir en él», relata José Andreu, de les Alqueries, y uno de los organizadores de este homenaje musical junto con Héctor, Laura, Moyar, Miguelito, Alba, Never, Sonia, Pako, Dani, Mylena y Néstor. «Los recordamos siempre. Por su música y por ellos. Los llevamos en el pecho y algunos tatuados en la piel», añade. «Contamos con la conformidad de las familias de las víctimas, si no, no lo hubiésemos preparado», añade.

Además, tienen el apoyo de Esteve EJS Sonido, Dyoni El Bar del Belga Vila-real, SOS Comidas y el Ayuntamiento de les Alqueries, ente que en sus redes sociales promete que será «una jornada llena de música y emociones para recordar que siempre estaréis con nosotros. Con música en directo, buen ambiente y mucho sentimiento».