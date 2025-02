Compromís insta a la Diputació a reforçar les polítiques d'igualtat amb motiu del 8M

El grup de Compromís a la Diputació de Castelló ha presentat una moció al Ple amb motiu del 8 de Març, Dia Internacional de la Dona, per a reforçar el compromís de la institució amb la igualtat de gènere i la lluita feminista. “Aquesta iniciativa busca reforçar les polítiques públiques destinades a garantir la igualtat real entre dones i homes i a combatre les desigualtats estructurals que encara persisteixen en la societat”, explica la diputada, Maria Fajardo.

30º aniversari

El 2025 marca el 30é aniversari de la Declaració i Plataforma d'Acció de Pequín, document clau en la lluita global per l'empoderament de les dones i la igualtat de gènere. “Aquest aniversari arriba en un context d'augment del negacionisme i dels discursos que pretenen revertir els avanços aconseguits en matèria de drets de les dones”, lamenta la diputada. Per aquest motiu, la coalició considera fonamental que la Diputació de Castelló se sume a la crida internacional en defensa dels drets de les dones i xiquetes, en consonància amb el lema de Nacions Unides per a aquest any: “Per a les dones i xiquetes en TOTA la seua diversitat: drets, igualtat i empoderament”.

La moció presentada per Compromís insta la Diputació de Castelló a adoptar una sèrie de mesures concretes per a garantir la igualtat efectiva, com incorporar la perspectiva de gènere en pressupostos, inversions públiques i contractació; contractar amb empreses que tinguen plans d'igualtat i transparència retributiva o incloure clàusules socials amb perspectiva de gènere en la contractació pública, entre altres.

A més, la moció reclama a les Corts Valencianes l'elaboració d'una llei valenciana sobre els usos racionals del temps per a millorar la conciliació laboral i familiar i insta el Govern Valencià a renovar el Pacte Valencià contra la Violència de Gènere i Masclista, incrementar els pressupostos destinats a la igualtat i lluita contra les violències masclistes, i aprovar un pla d'acció contra la desigualtat salarial.

“En un moment en què la igualtat de gènere i els drets de les dones estan sent qüestionats, des de Compromís defensem que les institucions han d'estar a l'avantguarda en la lluita feminista. No permetrem cap pas enrere en els drets aconseguits”, ha manifestat Fajardo.