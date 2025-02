Fiebre del oro en Castellón: el alto precio dispara la compraventa

La apuesta por rentabilizar las joyas olvidadas en casa en un cajón, a través de su venta o empeño, en Castellón, se ha disparado en el último año, con el precio del oro marcando máximos históricos, pues esta misma semana alcanzaba un pico de 2.757 euros por onza, un 46% más que hace un año, cuando cotizaba en 1.888.

En Castellón joyerías y relojerías de toda la vida, franquicias de compraventa o el Monte de Piedad constatan la afluencia de clientes a la hora de vender, sobre todo, o comprar. Ana Soto, directora de CrediMonte, el Monte de Piedad de la Fundación Bancaja, gestiona oficinas en Castelló, Valencia, Alicante, Murcia y Albacete; y explica que a sucursal de Castellón ha estrenado 2025 «con récord de clientes, 700, frente a los 630 de un año antes (un 11% más). Y en expedientes, entre un 2 y 3% de alza. El crecimiento en los últimos siete años es importante. Otro momento álgido fue la etapa covid».

Gemólogas expertas en tasación examinan un anillo y una pulsera para determinar su valor. / Mediterráneo

En CrediMonte el cliente que empeña sus joyas no pierde la propiedad, lo deposita, obtiene el préstamo inmediato y, si lo devuelve con el interés anual, no mensual, fijado, las puede recuperar. «Antes solo eran mujeres y ahora ellas suponen el 60% y los hombres el 40%. También vienen autónomos y profesionales liberales, de entre 45 a 60 años. El préstamo medio ronda los 850 euros, pero igual hay casos que obtienen 100 por lo que traen que 20.000 euros», cuenta Soto. Lo que sí está claro es que ahora obtienen más por su oro y, si son joyas antiguas que se compraron por mucho menos, el margen es considerable. «Cuando llega la hora de renovar el empeño, se les avisa que por el mismo artículo ahora pueden obtener más dinero en préstamo y con ello pagar intereses del anterior, etc.», manifiesta. Como novedad, su web va a facilitar la renovación on line del préstamo «y no hacer desplazarse a usuarios de Benicarló o Vinaròs, a propósito, hasta Castelló».

Buen momento para vender

En la Joyería-Relojería Marién, de Castelló, tienen gran experiencia en tasación y compraventa de oro (y plata) y confirman que «el actual precio del oro es el más alto que hemos visto, de récord, y en la última semana incluso ha pegado un subidón. Es un buen momento para vender y, aunque no tenemos una bola de cristal, la tendencia es alcista». Así lo explican desde la veteranía de un negocio «de los de siempre». El cliente es heterogéneo, igual una persona sola que una familia, acuden con joyas de una herencia o llevan viejas que tienen en casa para comprar nuevas, como las de la Comunión. Y es que el precio de las joyas en tienda ahora se ha elevado, por el oro, y vender las de casa es una ayuda, y el margen es mayor si en su día se adquirieron más baratas.

En el día a día, les llegan quejas de personas mayores que sufren hurtos en plena calle, «de un reloj o una medalla». Se las quitan casi sin darse cuenta y ello genera preocupación. El Ministerio de Interior certifica que, de enero a septiembre del 2024 (último dato), se han producido en la provincia 1.755 robos con fuerza en domicilios y establecimientos (3% más). No concreta por joyas. En marzo del 2024, en la avenida Rey Don Jaime, dos ladrones quitaron el maletín a un comercial con más de 200.000 euros en joyas. Una banda asaltó una joyería del centro comercial Salera, en 2012 y 2023, y se llevó 180.000 euros en 40 segundos. El sector cree que muchas mafias funden el oro para su venta en otros países.

Blísters y lingotes

La responsable de la sucursal Quickgold en Castelló, Beatriz Martínez, comenta: «El oro está a precio alto y viene el doble de gente que hace una década para vender joyas que ya no llevan. Una chica de 30 años no tiene tantas como mujeres de 50 a 60 años. Antes se regalaban más». «Se paga a 55 euros el gramo de oro -cuando el covid subió fuerte y estaba a 34-. Es un ascenso brutal. Cuando hay conflictos bélicos, sube mucho (covid, guerra en Ucrania, franja de Gaza)», indicó. El inversor de más poder adquisitivo, se plantea «por la incertidumbre geopolítica, si lo deja en el banco y no le renta, o si el dinero en papel al final se digitaliza. Y diversifica y comprar algún lingote de oro, que tiene valor si hay una guerra el oro. Un lingote de 10 gramos cuesta o se paga a 1.000 euros, pero de tamaño es como una tarjeta de móvil antigua. Las de 1 kg pesan y son como un teléfono móvil». "Una alianza de boda (anillo de compromiso) de mujer pesa entre 2,5 y 3 gramos como mucho. Hace 10 o hace 5 años de eso te pagábamos 100 euros; y ahora son 165 euros. Para el oro es un precio muy alto el actual", concluye.

Lingote de regalo, disponible para comprar y regalar. / Mediterráneo

¿Cómo tributa la inversión de metales preciosos en España? Por Daniel Marburger, director de StoneX Bullion Gmbh “El oro goza de un tratamiento fiscal especial en muchos países europeos y España no es una excepción. El oro de inversión, es decir, monedas y lingotes de oro con una ley mínima del 99,5%, está exento del IVA (IVA) en España. Esto hace que el oro físico sea particularmente atractivo para los inversores que buscan preservar la riqueza a largo plazo. Otros metales, como la plata, el platino y el paladio, están sujetos al tipo estándar de IVA del 21%, lo que los hace menos atractivos para los inversores privados en comparación con el oro. Además, las ganancias de capital derivadas de la venta de metales preciosos están gravadas a una tasa que oscila entre el 19% y el 26%, según la cantidad ganada”.

El oro de inversión, es decir, monedas y lingotes de oro con una ley mínima del 99,5%, está exento del IVA (IVA) en España. Esto hace que el oro físico sea particularmente atractivo para los inversores que buscan preservar la riqueza a largo plazo. Otros metales, como la plata, el platino y el paladio, están sujetos al tipo estándar de IVA del 21%, lo que los hace menos atractivos para los inversores privados en comparación con el oro. Además, las ganancias de capital derivadas de la venta de metales preciosos están gravadas a una tasa que oscila entre el 19% y el 26%, según la cantidad ganada”. “E l oro físico tiene una ventaja única: es un activo tangible que existe fuera del sistema financiero . En tiempos de incertidumbre económica, los inversores de todo el mundo recurren cada vez más al oro físico como cobertura. Los volúmenes récord que hemos visto en el primer mes de este año confirman esta tendencia. Nuestros clientes utilizan activamente las fluctuaciones de precios para aumentar sus participaciones”.

. En tiempos de incertidumbre económica, los inversores de todo el mundo recurren cada vez más al oro físico como cobertura. Los volúmenes récord que hemos visto en el primer mes de este año confirman esta tendencia. Nuestros clientes utilizan activamente las fluctuaciones de precios para aumentar sus participaciones”. E l oro sigue siendo el punto de referencia para la preservación de la riqueza, ya que ha mantenido su valor durante siglos . La plata, por el contrario, tiene una demanda industrial más fuerte y tiende a ser más volátil, lo que la hace particularmente interesante para los inversores especulativos. El platino y el paladio están aún más impulsados por la industria, especialmente debido a su uso en el sector automovilístico para convertidores catalíticos. En los últimos años, hemos visto importantes movimientos de precios en estos metales, impulsados por la escasez de suministro y los cambios regulatorios.

. La plata, por el contrario, tiene una demanda industrial más fuerte y tiende a ser más volátil, lo que la hace particularmente interesante para los inversores especulativos. El platino y el paladio están aún más impulsados por la industria, especialmente debido a su uso en el sector automovilístico para convertidores catalíticos. En los últimos años, hemos visto importantes movimientos de precios en estos metales, impulsados por la escasez de suministro y los cambios regulatorios. En este 2025, el oro ha alcanzado máximos históricos. Este repunte lo impulsa n las expectativas de recortes de las tasas de interés por parte de la Reserva Federal de Estados Unidos, las incertidumbres geopolíticas y la alta demanda sostenida de Asia. Los bancos centrales continúan con sus agresivas compras de oro, y solo China agregará más de 225 toneladas a sus reservas en 2023.

Los bancos centrales continúan con sus agresivas compras de oro, y solo China agregará más de 225 toneladas a sus reservas en 2023. "Nuestros clientes, especialmente en España y en toda Europa, están respondiendo a este entorno de mercado con compras estratégicas. La volatilidad está creando atractivas oportunidades de compra”.

Suscríbete para seguir leyendo