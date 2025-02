Més de 800 persones passen per la formación de la UJI a la FUE

837 alumnes han participat durant l'any 2024 en alguna de les 54 propostes formatives de la Universitat Jaume I (UJI) gestionades per la Fundació Universitat Jaume I-Empresa (FUE-UJI), que es tradueixen en 14.206 hores lectives.

La formació és una de les principals àrees d'activitat de la fundació la qual, mitjançant un encàrrec de gestió de la Universitat, gestiona la major part dels títols de formació permanent de l'UJI, que inclouen els títols propis i les microcredencials. A més, gestiona la formació in company i la formació en col·laboració amb altres entitats, sempre en coordinació amb el Vicerectorat d'Estudis i Formació Permanent.

Formació a mida

En 2024, per a donar resposta a l'objectiu de la Universitat Jaume I de canalitzar les necessitats de l'entorn productiu mitjançant el disseny de programes de formació a mida, la Fundació Universitat Jaume I-Empresa ha ajudat a afermar la col·laboració amb institucions públiques i privades destacades com: Fundació ONCE, a través del programa UniDiversitat de Formació per a l'Ocupació i la Vida Independent de Joves amb Discapacitat Intel·lectual, del Desenvolupament i/o de l'Espectre Autista; amb la patronal Ascer (a través de microcredencials formatives per quart any consecutiu); amb Fisabio (Fundació per al Foment de la Investigació Sanitària de la Comunitat Valenciana); amb els Ajuntaments de Benicàssim i Onda (amb microcredencials en temes estratègics com descarbonització, sostenibilitat i esport i ODS); formació especialitzada per a la Apafcv (Associació Professional d'Assessors Fiscals de la Comunitat Valenciana) i per a la FVMP (Federació Valenciana de Municipis i Províncies).

Títols propis

Pel que fa a la gestió dels títols propis de la Universitat Jaume I, en 2024 l'UJI ha oferit un total de 30 títols de postgrau propi, amb alguns postgraus que són reedicions i nous títols, que responen a la demanda social i contribueixen a orientar o reorientar la carrera professional. Alguns títols nous en el curs 2024-2025, són el diploma d'Expert/Experta en Educació i Escola en l'Àmbit Rural i el diploma d'Expert/Experta en Neuroeducació i Aprenentatge Reflexiu.

Des de la Fundació Universitat Jaume I-Empresa es realitzen labors de prospectiva, promoció (plans de comunicació, difusió a través de mitjans en línia i offline), organització i logística, gestió de recursos i gestió economicoadministrativa dels títols de postgrau propi, així com de la formació in company i la formació en col·laboració amb altres entitats.

També esports

A més, en 2024 la FUE-UJI ha continuat la seua col·laboració amb la Càtedra d'Activitat Física i Oncologia «Fundació José Soriano Ramos» i amb la ESFE-Escola de Formació Esportiva de l'UJI, donant suport a la realització de cursos en àrees d'estudi transversals com els Objectius de Desenvolupament Sostenible.

Cal destacar el suport de la FUE-UJI al Vicerectorat d'Estudis i Formació Permanent en l'execució del Pla de microcredencials Universitàries -Microcreds UJI, a través de l'organització en 2024 de dues jornades de presentació a entitats, col·lectius i empreses amb la finalitat d'analitzar les necessitats de l'entorn econòmic per a poder traslladar-les a la Universitat i plantejar l'oferta de microcredencials 2025-2026.

La Fundació serà l'encarregada, mitjançant una nova encomanda de gestió, de la prospectiva, promoció, logística i col·laboració en la producció de la formació i en la gestió economicoadministrativa de les microcredencials.

Programes de mentoring

També cal destacar la col·laboració de la FUE-UJI en la implantació en 2024 d'un nou programa de mentorització a través de SECOT-Castelló (Sèniors Espanyols per a la Cooperació Tècnica), denominat UJI Mentoria Innovació. Aquest servei persegueix que l'estudiantat, amb el suport de professionals sènior experts en gestió empresarial, puga transformar el seu projecte innovador en una realitat, a través de mentoria personalitzada, formació pràctica i realista i amb la possibilitat de tindre accés a una extensa xarxa d'experts en diferents àrees de la gestió d'un negoci.

Pel que fa a l'àrea de Ciències de la Salut, la Fundació Universitat Jaume I-Empresa ha col·laborat amb l'UJI en l'organització de cursos per a la multinacional Covidien, que han reunit a la Universitat Jaume I a experts cirurgians de primer nivell tant del territori nacional com internacional. Entre aquestes propostes, és destacable el curs pioner d'Anatomia Circular en el qual van participar cirurgians de diverses especialitats en pràctiques quirúrgiques avançades.

Cursos on line

En 2024 s'ha continuat amb un ús intensiu de les plataformes de live learning, amb la inversió de més recursos en la formació impartida en streaming. La FUE-UJI gestiona una àmplia oferta de cursos en línia, i compta amb recursos tècnics capdavanters i recursos humans experts en plataformes de formació en viu. En 2024 s'han impartit 41 cursos en modalitat en línia (a través de l'aula virtual, en streaming en directe o en diferit).