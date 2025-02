El aguacate echa raíces en Castellón: su cultivo se duplica en cinco años y atrae a fondos de inversión y grandes empresas

Es el alimento de moda y en tiempo récord ha conquistado los hogares y restaurantes de media Europa. Y eso que no es una fruta barata. En los lineales de los supermercados españoles o en las tiendas especializadas cuesta entre cinco y siete euros el kilo, un precio que sin embargo no impide que su consumo crezca como la espuma. En apenas diez años ha aumentado un 1.000% y, al mismo tiempo que gana adeptos en la mesa, lo hace también en el campo. En Castellón la producción de llamado oro verde ya supera las 4.000 toneladas anuales, prácticamente el doble que hace tan solo un lustro.

El aguacate echa raíces en la provincia y los datos que maneja la Asociación de Productores de Aguacates de la Comunitat (Asoproa) así lo constatan. En estos momentos, este cultivo ya ocupa en Castellón 1.000 hectáreas (en el conjunto del territorio valenciano son 4.000), una cifra que aumentará todavía más en los próximos años. «En estos momentos hay fincas en plena producción en Castelló, Artana Burriana, Nules, Vila-real o Benicarló y el cultivo va claramente a más. El aguacate ha llegado para quedarse», apunta Alejandro Meliá, ingeniero técnico agrícola, productor de aguacates en Castelló y, además, secretario general de Asoproa.

Alejandro Meliá en su finca de aguacates de Castelló. / Gabriel Utiel

Quienes han visto un filón en este cultivo son profesionales de la agricultura que han sustituido las naranjas y mandarinas por aguacates, pero sobre todo fondos de inversión y empresas ajenas al sector (firmas cerámicas, promotores inmobiliarios...) que están transformando fincas de entre 40 y 50 hectáreas. Y eso explica por qué en Castellón la superficie dedicada a producir aguacates crece en unas cien hectáreas al año. «Se trata de un producto cuya rentabilidad es mayor que la de los cítricos y ahí está la clave de su expansión», explica Meliá.

Invertir con cabeza

El negocio del aguacate es un hecho, pero no todas las parcelas son aptas para su cultivo. «Es un producto muy sensible a las heladas y, por lo tanto, únicamente es viable en zonas donde no se baja de cero grados», describe el secretario general de los productores de la Comunitat que aconseja que, antes de invertir, se realice un exhaustivo estudio del terreno para ver si es viable. «Pese a que es un cultivo rentable, sin un estudio previo que determine si la zona es la idónea se puede perder dinero», añade.

¿Y qué cuesta plantar una finca de aguacates? Por lo general, requiere de una inversión que oscila entre los 20.000 y los 25.000 euros por hectárea y en cinco año la parcela llega a plena producción. Además, y según explican desde Asoproa, el agua tampoco es un inconveniente. «En Castellón la disponibilidad de agua para riego no está siendo un problema como sí sucede en algunos puntos de Andalucía y Alicante. Aquí los productores destinan el mismo volumen de agua de riego que venían empleando cuando los campos eran de cítricos», aseguran.

Un técnico agrícola poda aguacateros en una finca de Castelló. / Gabriel Utiel

Además de productores, Castellón cada vez atrae el interés de más operadores comerciales. Y el último ejemplo es Trops, con sede en Málaga (cuna del aguacate en España) y uno de los gigantes a nivel nacional de esta fruta , que acaba de comprar el antiguo almacén de naranjas Bicoca de Nules. Su intención es abrir a lo largo de este año una planta para captar la producción local y destinarla al mercado europeo. Tropical Bayper o Golden Tropics son otros grandes operadores presentes en Castellón

El único nubarrón que amenaza al aguacate español es Marruecos . Este país también está apostando fuerte por esta fruta (este año producirá unas 100.000 toneladas frente a las 70.000 de España) y es competidor directo del producto local. Su irrupción en el mercado puede desestabilizar unos precios que, a pie de campo, está campaña se mueven entre los 2,10 y 2,30 euros el kilo.

Los ladrones también se pasan al ‘oro verde’ El aguacate está más de moda que nunca y, además de atraer la atención de agricultores de Castellón e inversores, también está en el punto de mira de los ladrones. Los robos en el campo van a más y hace justo una semana el equipo ROCA de la Guardia Civil de Burriana detenía a dos personas e investigaba a otra por la sustracción de 1.800 kilos de esta fruta en una finca del término de Onda. La fruta robada hubiera alcanzado en el mercado un valor cercano a los 4.000 euros.

Suscríbete para seguir leyendo