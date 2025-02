«Estudié de 8 a 9 horas al día para el MIR»

María de las Nieves Segura Parrilla, 24 años, de Castellón de la Plana, es graduada en Medicina de la IX promoción de la Universidad CEU Cardenal Herrera de Castelló y es una de las jóvenes que ha realizado este año el examen de acceso a Médico Interno Residente.

«En junio de 2024 inicié la preparación para el examen MIR a través de la academia AMIR, la que nos prepara para esta prueba en el CEU. Han sido unos meses intensos que requirieron de mucha constancia, voluntad y sacrificio, un trabajo que no podría haber realizado sin el apoyo incondicional de mi familia y amigos», añade esta joven a Mediterráneo.

Para prepararse estudiaba una media de «ocho o nueve horas al día, aproximadamente».

El poder de la oración

Preguntada por la complejidad de esta convocatoria --se ha dicho que la de este año ha sido especialmente difícil-- la joven señala: «Sinceramente, no fue una prueba sencilla. Me sorprendió mucho como, a lo largo del examen, se incrementaba progresivamente la dificultad de las preguntas», apunta. «En mi caso, la oración me permitió calmar mi mente y dar lo mejor de mí en la prueba. Aun así, sea cual sea la nota y posición, creo que los estudiantes de Medicina debemos estar muy orgullosos del camino realizado», agrega.

Ahora que ya se conocen los resultados, Nieves Segura asevera que está muy contenta con el resultado y que cree que no tendrá problema en elegir especialidad.

«Estos meses próximos, además de ponerme al día con las personas que quiero y recuperar mis hobbies, decidiré qué especialidad elegir», manifiesta al respecto.

Enamorada de la profesión

« Ahora mismo solo sé que estoy enamorada de esta profesión y que soy incapaz de renunciar a ninguna área. Todavía debo pensarlo, pero Medicina Familiar y Comunitaria reúne todo lo que busco. Veremos cómo evoluciona en las próximas semanas la elección...», apunta.

Respecto al dónde, «mi intención es estar cerca de mi familia. Y ya tras los cuatro años de residencia, desconozco dónde me llevará la vida, pero no descarto ni marcharme al extranjero ni quedarme cerca de casa».

Libertad

Mientras que se habla mucho del éxodo de profesionales de la Medicina a otros países en busca de mejores condiciones laborales y dado que la formación en Medicina en España está especialmente bien considerada ella señala: «Considero que es fundamental luchar por convencer a los futuros médicos para quedarse en España, eso sí, con mejores condiciones y oportunidades. E igual de imprescindible es dejar libertad a cada profesional para decidir lo que considere una vez concluya la especialidad. Confiemos», indica.

La Universidad Cardenal Herrera CEU de Castellón oferta cada curso 70 plazas del grado de Medicina, que tiene 360 créditos ECTS lo que equivalen a seis años y al que acuden alumnos de diferentes puntos de España. La formación del Médico Interno Residente, suele ser de entre 4 y 5 años más.