La nueva jornada laboral obligará a acortar horarios y subir precios en Castellón

Sectores como talleres y limpieza de Castellón barajan encarecer al cliente la hora de trabajo entre el 6 y 15% . Pequeñas tiendas y bares evalúan cerrar alguna mañana con menos ventas habituales. Y el trabajo 24 horas a turnos, en la industria, precisará al menos un trabajador más por turno o cada dos. Las empresas de Castellón llevan meses dándole vueltas pero es ahora cuando empiezan a concretar sus planes de contingencia para afrontar la reducción de la jornada laboral, y en algunos casos a comunicarlo a sus plantillas. Recortes de horarios en comercios y bares del pequeño autónomo, contrataciones extra en industria y grandes de la hostelería, e incluso encarecimiento de los trabajos por horas, como en talleres de reparación de vehículos y las empresas de limpieza. Son medidas a implantar manifestadas a Mediterráneo por responsables de Personal, asesorías y patronales. Como ya publicó este rotativo, la reducción de la jornada laboral de 40 a 37,5 horas semanales afectará a unos 150.000 empleados en Castellón. Su tramitación sigue y debería aplicarse el 31 de diciembre, fecha tope para adaptar los convenios colectivos -muchos se renegocian este 2025-.

Un trabajador de una azulejera de Castellón. / Mediterráneo

Trabajar menos en producción continua es inviable

Consultoras de Recursos Humanos como Eva Padilla, de Interim Group, de Vila-real, ven cómo «las empresas de Castellón están planificando cómo adaptarse según su sistema de trabajo: dando más días libres por persona, saliendo media hora antes, o dos viernes por la tarde al mes, etc. Pero en trabajos a turnos y fabricación continua, como la cerámica, es inviable. Si en un día tienes tres turnos de trabajadores no puedes recortar media hora a cada uno y parar». De darles días, para cuando no estén, necesitarán refuerzos.

En los preliminares se habla que la jornada anual de 1.820 horas bajará a las 1.712. Los hoteles, para la patronal Hosbec, deberán repercutir el alza de costes y del IPC en el precio final: «No se tiene en cuenta que operamos a turnos 24/7». Y en construcción, en cambio, el presidente de Apecc, David Ruiz, desconoce cómo les afectará en la construcción: «Tenemos dos convenios, el provincial y el nacional. Este último marca la jornada y ahora está por debajo de 40 horas semanales, con 1.736 horas/año».

A falta de la letra pequeña, se habla de conceder hasta 12 días más de días libres remunerados al año si el trabajador no reduce horario (multiplicado por los afectados, una lluvia de casi 2 millones de jornadas sin producir) -y si el sistema de la compañía lo permite-. El Ministerio habla de sanciones de hasta 10.000 euros por empleado a empresas que incumplan.

Una paquetería puede que no abra un lunes por la mañana o lo haga más tarde

Con todo, esto no será posible en todos los sectores, especialmente, los autónomos. La secretaria general de Confecomerç Castellón, Tere Esteve, explica que «cada negocio es singular, pero habrá tiendas que decidan no abrir un tramo concreto: lunes por la mañana o viernes por la tarde; o ponerse al frente la dueña. Otra opción que aconsejamos es ver el cómputo anual de horas y hablar con el empleado para que realice más en épocas punta como Navidad o rebajas y recortar su horario el resto del año».

Un mecánico repara un automóvil averiado en un taller. / Mediterráneo

Antonio Alegre, miembro de la junta del Club de Recursos Humanos de Castellón y socio de Ecija, explica que «ya se están dando solicitudes de asesoramiento por parte de talleres de vehículos y empresas de limpieza que venden sus servicios por horas y, con la aplicación de la reducción de jornada, deberán hacer el trabajo igual, pero con más coste al tener que contratar refuerzos y decidir si lo repercuten en el servicio. Estiman que tendrán que cobrar al cliente de un 6 a un 15% más la hora». Otro caso es el de la hostelería, «donde un bar se plantea reducir su horario de apertura; igual que un pequeño comercio, en franjas donde venda menos». Para Alegre, «se plantea un escenario heterogéneo y sectores con mayor flexibilidad organizativa y uso intensivo de la digitalización, como el tecnológico o el administrativo, podrían redistribuir la carga laboral sin necesidad de ampliar plantilla, con mejoras en eficiencia».

Limpiadora. / Oxfam Intermon - Archivo

Albert Fernández, secretario general del sindicato CCOO en Castellón, coincidió en que «en el azulejo hacer turnos de menos de 8 horas, y siendo que los hornos no paran, es imposible. Se puede dar más tiempo libre al trabajador y efectuar nuevas contrataciones para cubrir los huecos y reforzar fin de semana. Igual una persona por turno o por cada dos, depende de las líneas, etc. En el comercio o se dan más días libres a los empleados y lo cubre el dueño; o se recorta horario y se abre a las 10.30 en lugar de a las 9.30 h, etc.».

¿Cuál es el impacto en los 43.100 contratos a tiempo parcial? Los y las castellonenses con contrato, ya sea indefinido o temporal, pero a tiempo parcial, suman 43.100. Trabajan menos de 37,5 horas semanales y, con la nueva jornada laboral reducida -cuyo anteproyecto de ley ha aprobado el Consejo de Ministros-, podrán optar a trabajar menos horas y cobrar igual; o a seguir como hasta ahora y ganar más. Esta y otras novedades laborales serán analizadas en una jornada el 20 de febrero en el Espaitec 2, en Castellón, por el Club de RRHH el 20 de febrero (9.30 h.).

