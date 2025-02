Las tractoradas vuelven a Castellón para denunciar la crisis "sin precedentes" que vive la agricultura

Las tractoradas han vuelto a Castellón. Un año después de las protestas que protagonizaron los agricultores franceses y españoles ante la crítica situación del sector, un grupo de agricultores de la provincia ha vuelto a salir durante la tarde de este lunes a la carretera para exigir una vez más soluciones para el campo. La marcha, que ha discurrido por la carretera N-232, ha sido secundada por una veintena de tractores y otros tantos coches y en ella han participado agricultores profesionales de las comarcas de Els Ports, el Baix Maestrat y l'Alt Maestrat.

Tractores circulan a marcha lenta esta tarde por la N-232 / Mediterráneo

Convocada por la asociación Unaspi (también ha habido paros en València, Madrid, Sevilla, Zaragoza o Valladolid), en Castellón la marcha ha sido protagonizada por agricultores de Sepricas, una plataforma integrada en Unaspi y que aglutina a profesionales que no pertenecen a ninguna organización agraria.

Los manifestantes han denunciado "la crisis sin precedentes" por la que atraviesa el sector primario, así como la "falta de apoyo institucional, el aumento desmesurado de los costes de producción y la amenaza constante de acuerdos comerciales como el de Mercosur". "Todas estas medidas no han dejado en una situación de vulnerabilidad extrema", han explicado.

También han denunciado que las políticas verdes de la Unión Europea, "en lugar de apoyar una transición sostenible real, están agraviando aún más nuestra situación". Las restricciones sobre el uso de productos fitosanitarios y la presión por alcanzar objetivos medioambientales poco realistas están incrementando los costes de producción y reduciendo la rentabilidad de nuestras explotaciones. Mientras tanto, los productos importados desde Mercosur se comercializan sin estas exigencias, creando una competencia desleal que agrava aún más nuestra ya difícil situación", han explicado.

Tractorada por la N-232 que une Morella con Vinaròs. / Mediterráneo

Estos profesionales han asegurado que no se van a detener. " No vamos a permitir que el futuro de nuestras explotaciones, de nuestras tierras y de nuestras familias se vea comprometido. Exigimos medidas urgentes y efectivas que garanticen la sostenibilidad de la agricultura y ganadería en nuestro país". "Si las autoridades no responden a nuestras demandas, nuestras movilizaciones no cesarán. Continuaremos luchando hasta que se tomen decisiones que aseguren un futuro próspero para el campo español", han concluido.