Estudiar Ciencias es también cosa de mujeres. Y cada vez son más las jóvenes que se alzan contra esta convención social y buscan su futuro en el campo de las llamadas materias STEM de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. Las cifras han ido a más y, la Escola de Tecnologia i Ciències Experimentals (ESTCE) de la UJI ha pasado de tener 841 alumnas en 11 grados en el curso 2020/21 a las 1.127 en 13 grados, un aumento del 36%, el mayor de las cuatro facultades, frente al 3,7% de Salud, y la caída de Jurídicas, con un 4% en rojo; y Humanas, con 10% negativo.

Que hay más chicas en las aulas de Derecho, Magisterio, Medicina, Enfermería, Traducción o Criminología en la Jaume I es un hecho que a nadie sorprende, pero sí que ya son mayoría en cuatro titulaciones de la ESTCE: Son el 77,7% en Bioquímica y Biología Molecular (129 frente a 37 hombres), 55,6% en Química (115 y 124), 54,3% en Ingeniería de Diseño Industrial (302 y 254), y 53,8% de Arquitectura Técnica (86 y 74).

Los testimonios

Paula González tenía claro que es «más de ciencias, y al final opté por Bioquímica porque es una carrera nueva que abre muchas oportunidades, y nosotras somos más en clase. No me lo creía». Lourdes Franch es clara: «Estudié Química en el instituto y me encantó, con las experiencias que nos enseñaron en clase, y ya estoy acabando en la UJI». Y, aunque son pocas, pero cada vez más, hay las que optan por Mecánica (45), Tecnología Industrial (65) o Víeojuegos (52).

"Queda camino por hacer"

Un espejo al que mirarse es el de Sara Izquierdo, investigadora en Ecofisiología de la UJI y este año una de las 100 más citadas de su área e el mundo. «Poder contribuir a la ciencia desde la UJI es clave», señala. Ante todo, la directora de la ESTCE, Ana Piquer, considera «fundamental atraer talento femenino a las áreas STEM». «No solo contribuyen al avance de la ciencia, sino que son inspiración para futuras generaciones. Hacemos muchas acciones del colegio al IEs, pero queda mucho por hacer», dijo.

La UJI centraliza las acciones para celebrar el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia , con un acto institucional en la ESTCE (12.30 horas), y la conferencia de Eva María Álvarez, profesora de la UPV sobre la incoporación de la perspectiva de género a la arquitectura y la planificación urbana. La Jaume I, además, lanza sus redes hasta el día 21 con 30 charlas en institutos de Castelló, Vila-real, Almassora, Burriana, Orpesa, Onda, Borriol y l’Alcora, además de exposiciones. Se proyectará la serie 'Científicas UJI: en primera persona', videos cortos que se difundirán en redes y que permitirán conocer, desde un punto de visto más personal, a algunas investigadoras, quienes contestarán varias preguntas sobre sus aficiones, gustos o algunas curiosidades. El programa se completa con las exposiciones fotográficas organizadas por la Fundación Isonomía en Benassal y Almenara, y las charlas de investigadoras en aspectos de la vida submarina en centros educativos de Ibiza organizadas por el Aula de Criminología Azul. Estos son los IES y las protagonistas: 11 de febrero. IES Broch i Llop (Vila-real) por Susana Ibáñez Maella (QOMCAT - Química Organometálica y Catálisis Homogénea) y Elena Mas Marzá (ECATEN - Electrocatálisis y Energía)

(Vila-real) por (QOMCAT - Química Organometálica y Catálisis Homogénea) y (ECATEN - Electrocatálisis y Energía) 11 de febrero. IES Vicent Castell i Doménech (Castelló de la Plana) por Rosa de Llanos Frutos (MicroBIO - Microbiología de los patógenos oportunistas y su impacto en salud humana) / (proyecto micromón@uji)

(Castelló de la Plana) por (MicroBIO - Microbiología de los patógenos oportunistas y su impacto en salud humana) / (proyecto micromón@uji) 11 de febrero. IES Bovalar (Castelló de la Plana) por Mitzi Ordónez y Elena Moreno Rubio (OCAS -Optics Castelló

(Castelló de la Plana) por y (OCAS -Optics Castelló 11 de febrero. CEIP Isidoro Andrés Vilarroya (Castelló de la Plana) por Raquel Lázaro Belenguer (BE - Grupo de Biomecánica y Ergonomía)

(Castelló de la Plana) por (BE - Grupo de Biomecánica y Ergonomía) 12 de febrero. IES Vila-roja (Almassora) por María Torres (investigadora especializada en actividad asistencial hospitalaria)

(Almassora) por (investigadora especializada en actividad asistencial hospitalaria) 13 de febrero. IES Jaume I (Burriana) por Clara García Mompó (Dep. de Psicología Básica, Clínica y Psicobiología)

(Burriana) por (Dep. de Psicología Básica, Clínica y Psicobiología) 14 de febrero. IES Llombai (Burriana) por Rosa de Llanos Frutos (MicroBIO - Microbiología de los patógenos oportunistas y su impacto en salud humana) / (proyecto micromón@uji) y Lorena Liñán Díaz (especialista en Salud Mental)

(Burriana) por (MicroBIO - Microbiología de los patógenos oportunistas y su impacto en salud humana) / (proyecto micromón@uji) y (especialista en Salud Mental) 14 de febrero. IES Torre del Rey (Oropesa del Mar) por Miriam González Hernández, Victoria Bolos Sánchez, Allison Jiménez Nieto y María Mata Pesquera (IUPA - Instituto Universitario de Plaguicidas y Aguas)

(Oropesa del Mar) por (IUPA - Instituto Universitario de Plaguicidas y Aguas) 17 de febrero. IES El Torrelló (Onda) por Ana Vernia (Q-HEART - Calidad de Vida y Desarrollo Sostenible desde la Música y las Artes)

(Onda) por (Q-HEART - Calidad de Vida y Desarrollo Sostenible desde la Música y las Artes) 18 de febrero. Fundación Secretariado Gitano (Castelló de la Plana) por Verónica Moreno (GREAT - Grupo de Enseñanza, Aprendizaje y Tecnología y GIELE - Grupo de Investigación de Espanyol como Lengua Extranjera)

(Castelló de la Plana) por (GREAT - Grupo de Enseñanza, Aprendizaje y Tecnología y GIELE - Grupo de Investigación de Espanyol como Lengua Extranjera) 20 de febrero. IES Politècnic (Castelló de la Plana) por Nuria Vicente Agut (ChEMTECh - Ingeniería Química y Tecnología de Materiales)

(Castelló de la Plana) por (ChEMTECh - Ingeniería Química y Tecnología de Materiales) 20 de febrero. IES Borriol (Borriol) por Anna Tonda Ramos, Linda García Rytman, Águeda Gómez Cambronero e Indira Lázara Lanza Cruz (CEVI - Centre de Visualització Interactiva) (CEVI - Centro de Visualización Interactiva)

(Borriol) por (CEVI - Centre de Visualització Interactiva) (CEVI - Centro de Visualización Interactiva) 21 de febrero. IES Joan Baptista Porcar (Castelló de la Plana) por Miriam González Hernández, Victoria Bolos Sánchez, Allison Jiménez Nieto y María Mata Pesquera (IUPA - Instituto Universitario de Plaguicidas y Aguas)

(Castelló de la Plana) por (IUPA - Instituto Universitario de Plaguicidas y Aguas) 21 de febrero. IES Ximén d'Urrea (l'Alcora) por Rocío Carratalá y Sandra Catalán (HPC&A - Arquitecturas y Computación de Altas Prestaciones)







Acciones durante el año

Desde la UJI, se realizan a lo largo del año multitud de acciones, "para fomentar la vocación científica dirigidas al estudiantado de Secundaria y Bachillerato como Olimpiadas académicas, pruebas Cangur, Estalmat, así como premios Marcadors, El gust d’Investigar, Water Rockets, Experimenta UJI, etc", ecplica Piquer, que quiere "dstacar la participación e involucración de profesorado y estudiantado del centro en actividades como la Mednight, El día de la luz, Videojoc Talks, el programa Estudia i investiga o Firujiciencia, entre otras".

"Si no contamos con mujeres en la ciencia y la tecnología, estamos limitando el potencial de nuestro progreso colectivo y, desaprovechar el talento de la mitad de la población, sería un grave error, tanto desde el punto de vista ético como práctico -señala la directora de la Escola-. Además, es fundamental destacar que la representación femenina en las disciplinas STEM no solo contribuye al avance de la ciencia, sino que también sirve de inspiración para las nuevas generaciones. Ver a mujeres científicas y tecnólogas en puestos de liderazgo y éxito crea modelos a seguir para las jóvenes que, de otro modo, podrían no considerar estas carreras como una opción viable".

"En este sentido -apunta Piquer-, el 11F es una oportunidad perfecta para visibilizar el trabajo y el talento de las mujeres en la ciencia, pero también para reflexionar sobre lo que aún queda por hacer. El impulso a políticas educativas que fomenten el interés por las ciencias desde edades tempranas y el apoyo a mujeres que ya están en estas disciplinas son esenciales para asegurar que podamos aprovechar todo el potencial humano disponible".