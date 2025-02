Compromís presenta una moció a la Diputació contra la consulta sobre la "llengua base" a Castelló

El grup de Compromís a la Diputació de Castelló ha presentat una moció per al seu debat en el proper Ple en la qual manifesta el seu rebuig a la consulta impulsada per la Conselleria d'Educació, Cultura, Universitats i Ocupació per a triar la llengua base en els centres escolars a partir del curs 2025-2026. “Aquesta mesura atempta contra els drets lingüístics de l'alumnat i suposa un perill per a la normalització del valencià en el sistema educatiu”, denuncia David Guardiola, portaveu de Compromís a la institució provincial.

Desigualtat a l'aula

La coalició alerta que la consulta provocarà una situació de desigualtat, ja que una part de l’alumnat no aprendrà una de les dues llengües oficials i moltes famílies es veuran afectades pel fet que no es garantirà l'opció triada. A més, la mesura vulnera el que estableixen tant l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana com la Llei d'ús i ensenyament del valencià (LUEV), que determinen la protecció i promoció del valencià com a llengua històrica i pròpia.

A més, “la consulta suposa l’endarreriment en el calendari de la consulta, que finalitzarà la primera setmana de març, generant bloquejos administratius en els centres educatius i retardant processos clau com l’arranjament escolar i l’admissió de nou alumnat”, assenyala el portaveu.

Crida a mobilitzar-se

Per tot això, Compromís reclama a la Diputació que mostre el rebuig a la consulta sobre la llengua de base per ser contrària als drets lingüístics i normatives vigents; i denuncie la calendarització establerta, que afecta negativament el procés d’admissió escolar. A més, la coalició exigeix la dimissió del conseller d’Educació per impulsar una llei que contravé l’Estatut d’Autonomia i per la mala gestió del calendari escolar.

Des de Compromís es fa una crida a la comunitat educativa, associacions i ciutadania en general a mobilitzar-se en defensa del valencià. Així, el proper dimarts, 18 de febrer, a Castelló, els valencianistes han convocat una trobada amb Gerard Fullana, diputat autonòmic i responsable d’educació a Les Corts, per parlar de com Compromís està actuant per plantar cara a aquesta llei i defensar el dret a aprendre i créixer en valencià.