Lola Llopico, médica y profesora: "La dificultad para acceder a estas carreras hace que se pierdan grandes médicos y médicas por el camino"

Lola Llopico Vilanova es médica y profesora de la Universidad CEU Cardenal Herrera de Castellón. En el día de la mujer médica anima a las niñas y adolescentes a seguir sus sueños, y reconoce que "muchas veces la dificultad para acceder a estas carreras hace que se pierdan grandes médicos y médicas por el camino"

--¿Cuál es su cargo y especialidad?

--Soy especialista en Medicina Familiar y Comunitaria, máster en Urgencias, máster en Técnicas Avanzadas en Medicina Estética y Láser. Profesora asociada en la Universidad CEU Cardenal Herrera de Castellón.

--¿Por qué razón estudió Medicina?

--La vocación me viene de familia. Mi padre es pediatra de los de toda la vida, mi abuelo era farmacéutico y he vivido este mundo desde pequeña. Fui conociendo la medicina de la mano de mi padre y poco a poco me enamoré de ella. Nunca tuve dudas y siempre luché por cumplir mi sueño: estudiando duro para acceder a la universidad y posteriormente a la especialidad, y dando lo mejor de mí durante los años de residencia. Desde entonces, no he dejado de formarme para ofrecer el mejor servicio a mis pacientes y también a mis alumnos en el CEU.

--¿En qué consiste su trabajo diario?

--Soy una persona con muchas inquietudes. Compagino mis colaboraciones, en el Servicio de Urgencias del Hospital Universitario La Plana y en Atención Primaria en el Centro de Salud de Morella, con la medicina estética y reparadora en la clínica Dr. Jordán Barres. Además, desde hace un tiempo soy profesora en el grado de Medicina en la Universidad CEU Cardenal Herrera.

--¿Cree que se debería animar a las niñas y adolescentes a seguir estudios relacionados con la Medicina?

--Creo que debemos animar a las niñas y adolescentes a que persigan sus sueños y, si la medicina es uno de ellos, hemos de apoyarlas. Muchas veces la dificultad para acceder a estas carreras hace que se pierdan grandes médicos y médicas por el camino. Y esta es una profesión muy vocacional, porque dedicarte el resto de tu vida a realizar un trabajo que te apasiona y que te permite ayudar a la gente no está pagado".

"Dedicarte el resto de tu vida a realizar un trabajo que te apasiona y que te permite ayudar a la gente no está pagado". LOLA LLOPICO, MÉDICA Y PROFESORA DE MEDICINA

--¿Ha encontrado algún tipo de dificultades por el hecho de ser mujer?

--Durante toda mi trayectoria profesional, no he tenido ningún tipo de dificultad por el hecho de ser mujer. Yo he trabajado siempre, codo con codo, con compañeros de distinto sexo sin ningún problema.