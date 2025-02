Marta Hernández Herrero, cirujana y profesora: "La medicina necesita mentes brillantes y corazones compasivos, sin importar el género"

Marta Hernández Herrero es especialista en Cirugía Ortopédica y Traumatología y profesora asociada de la Universidad CEU Cardenal Herrera de Castellón. Señala que "el Día Mundial de la Mujer Médica, es una buena oportunidad para dar a conocer lo bonita y exigente que es nuestra profesión". "La medicina necesita mentes brillantes y corazones compasivos, sin importar el género", señala.

--¿Cuál es su cargo y especialidad?

--Soy licenciada en Medicina y Cirugía por la Universidad del País Vasco, especialista en Cirugía Ortopédica y Traumatología, doctorada por la Universidad de Navarra y acreditada como profesora universitaria. Soy profesora asociada en el Grado de Medicina de la Universidad CEU Cardenal Herrera de Castellón.

--¿Por qué razón estudió Medicina"

--Mi vocación por la medicina nació de una profunda inquietud por combinar la atención al paciente, donde podemos acompañar a las personas en momentos cruciales de sus vidas, con la investigación y la docencia, que nos permiten avanzar en el conocimiento y transmitirlo a las futuras generaciones".

--¿En qué consiste su trabajo diario?

--"En mi día a día, intento equilibrar mi trabajo asistencial, centrado principalmente en la ortopedia infantil –un campo que requiere paciencia pero que recompensa con las sonrisas y dibujos de mis pequeños pacientes– en el Hospital Comarcal de Vinaròs, con la docencia, donde comparto mi pasión con jóvenes llenos de ilusión. Además, como vicepresidenta del Ilustrísimo Colegio de Médicos de Castellón, lucho por preservar la esencia humana de nuestra profesión y por el futuro de mis colegas, siempre recordando nuestro juramento hipocrático".

--¿Deberíamos animar a las niñas y adolescentes a estudiar medicina?

-- ¡Absolutamente! La medicina necesita mentes brillantes y corazones compasivos, sin importar el género. Animo a todas las jóvenes a perseguir sus sueños en este campo. La diversidad enriquece nuestra profesión y nos permite abordar los desafíos de la salud desde perspectivas más amplias. Necesitamos más mujeres líderes, investigadoras y médicas que inspiren a las generaciones futuras".

--¿Ha encontrado dificultades por ser mujer?

--Como en muchos otros ámbitos, el camino no siempre ha sido fácil. He enfrentado prejuicios y estereotipos, pero también he encontrado apoyo y solidaridad. Es fundamental que sigamos trabajando para eliminar las barreras que aún existen y para crear un entorno más equitativo y respetuoso para todas las mujeres en la medicina. Mi experiencia me impulsa a abogar por la igualdad de oportunidades y a ser un ejemplo para las jóvenes que aspiran a seguir nuestros pasos". "En este día, celebro con todas mis colegas médicas y reafirmo mi compromiso con la excelencia, la innovación y la defensa de la salud y el bienestar de nuestra sociedad".