«Necesitamos más mujeres líderes inspiradoras, investigadoras y médicas»

Más de la mitad de los profesionales de la Medicina de la provincia de Castellón (el 55%) son mujeres. Son 1.706 de 3.088 colegiados, según datos del colegio de Médicos de Castellón. Es más, entre los facultativos menores de 35 años, ellas suponen el 70% . También son mayoría en farmacia. De los 830 profesionales de la farmacia en activo en Castellón, 605 son mujeres (72%). Mediterráneo ha entrevistado a varias profesionales de la Medicina y Farmacia, con motivo del día de la Mujer Médica y del día de la niña y la adolescente en la ciencia, celebrado este martes.

Carrusel de Mujeres en la Ciencia Mujeres de Castellón en la Medicina ❮ "Si impulsamos el interés por estas disciplinas desde pequeñas, dándoles referentes de mujeres científicas, podemos ayudar a que más niñas descubran su pasión y se animen a seguir carreras en la ciencia." Doctora Nuria Claros "Creo que debemos animar a las niñas y adolescentes a que persigan sus sueños y, si la medicina es uno de ellos, hemos de apoyarlas." Doctora Lola Llopico "La medicina necesita mentes brillantes y corazones compasivos, sin importar el género." Doctora Marta Hernández "La medicina de precisión permitirá identificar biomarcadores para luchar contra el cáncer." María Díaz Ruíz "El principal problema y lo más difícil es la conciliación." Ángeles Sánchez ❯

En el caso de Lola Llopico, médica y profesora de la Universidad CEU Cardenal Herrera, es algo vocacional. «Mi padre es pediatra de los de toda la vida, mi abuelo era farmacéutico y he vivido este mundo desde pequeña», señala. «Nunca tuve dudas y siempre luché por cumplir mi sueño: estudiando duro para acceder a la universidad y posteriormente a la especialidad, y dando lo mejor de mí durante los años de residencia. Desde entonces, no he dejado de formarme», añade. Así, es especialista en Medicina Familiar y Comunitaria, máster en Urgencias y máster en Técnicas Avanzadas en Medicina Estética y Láser. «Dedicarte el resto de tu vida a realizar un trabajo que te apasiona y que te permite ayudar a la gente no está pagado», afirma Llopico.

La doctora Llopico considera: «Debemos animar a las niñas y adolescentes a que persigan sus sueños y, si la medicina es uno de ellos, hemos de apoyarlas».

En esa línea, Marta Hernández, quien es especialista en Cirugía Ortopédica y Traumatología y profesora de la Universidad CEU Cardenal Herrera, apunta a que «necesitamos más mujeres líderes, investigadoras y médicas que inspiren a las generaciones futuras». «La Medicina necesita mentes brillantes y corazones compasivos, sin importar el género. Animo a todas las jóvenes a perseguir sus sueños en este campo», señala Hernández, vicepresidenta del colegio de médicos.

Si bien Llopico apunta que en su trayectoria profesional nunca ha sufrido dificultad por ser mujer. Hernández señala que «he enfrentado prejuicios y estereotipos, pero también he encontrado apoyo y solidaridad» y apela a erradicar las barreras que aún existen y para crear un entorno más equitativo y respetuoso.

En esa línea, Nuria Claros, hematóloga del General y vocal del colegio de Médicos de Castellón, señala que «las mujeres médicas han demostrado ser excelentes en sus puestos de trabajo y cada vez hay más en diferentes especialidades». No obstante, apunta que «la presencia en puestos de liderazgo sigue siendo menor, debido a factores como la maternidad y las responsabilidades familiares, que en general impactan en la trayectoria profesional. Por ello, apela a políticas más equitativas y el avance en la corresponsabilidad familiar.

María Díaz y Ángeles Sánchez son farmacéutico facultativo especialista en análisis clínicos en el General y combinan la labor investigadora y clínica. Díaz, responsable del área de genética y medicina de precisión, señala que a través de esta última se puede contribuir a la mejora de los tratamientos oncológicos. Sánchez, jefa de servicio de Análisis Clínicos, resalta la labor para actualizar el tratamiento de las muestras y la instrumentalización.