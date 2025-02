Nuria Claros, hematóloga de Castellón: "La presencia de mujeres en puestos de liderazgo sigue siendo menor"

Nuria Claros es hematóloga del Hospital General Universitario de Castellón y vocal del Colegio de Médicos de Castellón. Con motivo del día de la mujer médica y de la niña y la mujer en la ciencia, Claros considera que si se impulsa el interés por las disciplinas científicas, dándoles a las niñas y adolescentes científicas referentes puede ser que se animen a seguir este camino. No obstante, reconoce que "la presencia de la mujer en puestos de liderazgo sigue siendo menor"

--¿Cuál es su especialidad, en qué trabaja?

Soy hematóloga en el Hospital General Universitario de Castellón.

--¿Por qué se decantó por estudiar Medicina?

Desde pequeña siempre me han gustado las asignaturas de ciencias y me fascinaba entender cómo funciona el cuerpo humano. Me parecía increíble cómo todo está tan conectado y bien diseñado. Y bueno, quería un trabajo en el que pudiera ayudar a las personas así que la medicina me pareció la combinación perfecta.

--¿En qué consiste el trabajo que realiza?

Formo parte de la Sección de Hemostasia, Banco de Sangre y Aféresis. Junto con 2 compañeras nos encargamos de consultas relacionadas con patologías trombóticas, patologías hemorrágicas, tratamiento anticoagulante, así como temas relacionados con la transfusión de sangre y sus complicaciones. También de la parte de aféresis, que consiste en la extracción de células madre para trasplantes de médula ósea.

--¿cree que se debería impulsar el estudio de disciplinas científicas entre las niñas y adolescentes?

--Sí, definitivamente. Durante mucho tiempo, las ciencias han sido trabajo de hombres, y eso ha hecho que muchas niñas ni siquiera consideren estas áreas como una opción. Pero la realidad es que la ciencia necesita de todas las mentes brillantes, sin importar el género. Si impulsamos el interés por estas disciplinas desde pequeñas, dándoles mujeres científicas referentes, podemos ayudar a que más niñas descubran su pasión y se animen a seguir carreras en ciencia.

--¿Considera que las mujeres médicas tienen el reconocimiento profesional acorde a su formación y especialización?

--Creo que las mujeres médicas han demostrado ser excelentes en sus puestos de trabajo y cada vez hay más en diferentes especialidades. Su dedicación, preparación y capacidad han hecho que su presencia en la medicina siga creciendo y ganando reconocimiento. Sin embargo, me parece que aún existe falta de reconocimiento en algunos ámbitos y sobretodo representación en puestos de liderazgo.

--¿Lo tienen más difícil en algún campo por ser mujeres?

--La presencia de las mujeres en puestos de liderazgo sigue siendo menor. En mi opinión esto se debe a factores como la maternidad y la carga de responsabilidades familiares, que en general impacta en la trayectoria profesional. Aún quedan desafíos en la conciliación entre la vida laboral y personal, así como en la flexibilidad de horarios y licencias. Espero que a futuro, políticas más equitativas y el avance en la corresponsabilidad familiar, logren que más mujeres ocupen posiciones de liderazgo en el ámbito médico.