Reciplasa i l'UJI: tres anys més treballant en la Càtedra de Gestió de Residus Urbans

El president de Reciplasa, Sergio Toledo, i la rectora de la Universitat Jaume I, Eva Alcón, han signat la renovació del conveni trianual de la Càtedra Reciplasa de Gestió de Residus Urbans de la universitat pública de Castelló, que continuarà dirigida pel catedràtic de Química Analítica i director de l'Institut Universitari de Plaguicides i Aigües, Félix Hernández.

Reciplasa ha incrementat la seua aportació a la Càtedra fins a 50.000€ anuals. Gràcies a aquesta major dotació, es podran abordar nous projectes i activitats, entre els quals destaca la col·laboració amb UJI Robotics Team, grup integrat per estudiants d'Enginyeria d'Intel·ligència Robòtica de l'UJI.

La col·laboració de la Càtedra es dirigirà a finançar un projecte per al desenvolupament d'un catamarà teledirigit per a la recol·lecció de residus sòlids en les aigües del Port de Castelló. Una activitat que promou la innovació tecnològica dels sistemes de neteja i millora del medi ambient, i que posa en valor la generació de noves idees i tecnologies en l'àmbit d'actuació de la Càtedra.

Reciplasa i UJI, després de la signatura del conveni. / Damian Llorens / UJI

Premis TFG i TFM

A més, la Càtedra continuarà amb activitats ja consolidades com són els premis a millor TFG i TFM per a l'estudiantat de l'UJI, el concurs «Què fem amb el fem?» per a estudiants no universitaris, en el qual s'incorporarà una nova categoria corresponent a treballs realitzats per alumnat d'FP superior, així com col·laboracions amb entitats que advoquen per una gestió més responsable dels residus urbans i una major protecció del medi ambient.

Finalment, cal recordar que la Càtedra continuarà finançant dos projectes d'investigació relacionats amb la qualitat de les aigües a l'entorn de la planta d'Onda i amb possibles millores en el tractament mecànic-biològic de la planta.

Col·laboració interinstitucional

Després de la signatura, el president de Reciplasa i primer tinent d'alcalde de Castelló, Sergio Toledo, ha comentat que «per a Reciplasa és fonamental anar de la mà de la major font de coneixement científic de la nostra província com és la Universitat Jaume I. Sumem esforços per a continuar conscienciant de la importància de ser responsables en la gestió dels nostres residus, dirigint-nos sobretot als més joves. I, per descomptat, impulsant línies d'investigació que guien el nostre treball en la millora de l'eficiència en el tractament i la gestió dels residus.

En Reciplasa, aquest 2025 coincidint amb el nostre 30 aniversari, estem immersos en un procés de completa modernització de les nostres instal·lacions, i seguir de la mà de l'UJI en els reptes que ens planteja el futur és fonamental. Reforcem el nostre camí junts».

Per part seua, la rectora Eva Alcón ha subratllat la importància de renovar una col·laboració que afavoreix la innovació tecnològica i ambiental a través de la transferència del coneixement que es genera al campus. I, a més té un valor afegit, «ja que la Càtedra contribueix a enfortir el vincle entre la Universitat i el teixit productiu i social i apostar per la formació i la investigació com a base de la competitivitat».

Finalment, ha destacat la trajectòria científica dels grups d'investigació vinculats a aquest àmbit de coneixement i ha agraït la confiança depositada en la seua experiència.

Investigació i transferència

Cal assenyalar que la càtedra té com a objectius generals el foment de la docència, la investigació, la difusió del coneixement i la innovació en el sector de gestió i tractament de residus sòlids urbans. A més de les activitats d'interés general, com a organització de jornades, congressos o conferències, el conveni de renovació de la càtedra contempla el desenvolupament de dos projectes d'investigació: un sobre el control de contaminants orgànics en les aigües de l'entorn de la planta que executarà l'Institut Universitari de Plaguicides i Aigües i un altre sobre estudi de millores tècniques en la planta de tractament mecànic-biològic de Reciplasa, que durà a terme el Grup d'Investigació en Enginyeria de Residus (INGRES).

A l'acte també han assistit David Cabedo, vicerector d'Innovació, Transferència i Divulgacón Científica; Jesús Lancis, vicerector d'Investigació; Fernando Albarrán, director tècnic de Reciplasa; Félix Hernández, director de la Càtedra; i Antonio Gallardo, responsable del grup d'investigació INGRES.