El último plante del dueño de Marie Claire: cita a los trabajadores y no se presenta

El futuro de Marie Claire es cada vez más incierto. El nuevo dueño de la empresa, el empresario madrileño Ángel Pío Sánchez Pérez, no paga a la plantilla ni tampoco ha abonado los 250.000 euros de la compraventa y, además, da un platón tras otro a los trabajadores. El último ha sido este miércoles. El empresario había citado a los miembros del comité de empresa a una reunión en Castelló para explicarles las causas de los impagos, pero finalmente no se ha presentado.

El desánimo entre los trabajadores es mayúsculo y, ahora sí, aseguran que su paciencia ha acabado. Ángel Pío Sánchez tenía previsto acudir este miércoles al juzgado de lo Mercantil número 1 de Castellón para defender el recurso que ha presentado ante la decisión de la magistrada de embargarle les cuentas. Tras su visita a la Ciudad de la Justicia, el empresario madrileño había citado a los cinco miembros del comité de empresa a una reunión. No obstante, y pese a que los representantes de los trabajadores se han desplazado ex profeso desde Vilafranca, el nuevo gestor de Marie Claire ha acabado dándoles otro plantón. No ha acudido al encuentro y ha mandado a su abogado al juzgado.

Este nuevo plante del empresario ha caído como un jarro de agua fría entre la plantilla. "Queremos expresar nuestro profundo enfado y descontento por la falta de respeto con las personas que componemos la plantilla", aseguran desde UGT que lamentan que "después del esfuerzo humano y del compromiso demostrado por los trabajadores Ángel Pio Sánchez ignore con tal desprecio su dedicación y sacrificio". "Una vez más nos ha demostrado ser una persona sin escrúpulos a la hora de mentirnos".

Desde el comité de empresa aseguran que el plante de este miércoles ya es la gota de colma el vaso. "Los trabajadores están desesperados. Hay compañeros que llevan cuatro meses sin cobrar, otros casi ocho. Esto es inhumano. Sabemos de compañeras que sufren ataques de ansiedad", describe Antonio Miguel Durán, responsable del área de Industria de UGT en Castellón.

"Un mal sueño"

La decepción que sienten los trabajadores es total y desde la plantilla han asegurado, a través de un comunicado, que ya no esperan ninguna respuesta por parte del empresario. "Lo mejor que nos podía pasar, aunque sea triste decirlo, es el cierre definitivo de nuestra empresa, por el bien y la salud de todas y todos nosotros"

"Ángel Pío Sánchez permanecerá en nuestras mentes como un mal sueño, nunca debió cruzarse en nuestro devenir. Merecemos ser escuchados y valorados y no aceptar más acciones que subestimen nuestro aporte", sentencian los trabajadores.