Alumnos de Castelló: "Vamos a dar lo mejor de nosotros en El Celler de Can Roca"

De Castelló a El Celler de Can Roca. Ese es el sueño que cumplirán Adrián Martínez (la Vall d’Uixó, 21 años) y Javier Costa (Torreblanca, 20 años), alumnos de la Escuela de Hostelería Costa de Azahar (Cosda) del Grau que han sido elegidos para las II Becas Gastronómicas de la Societat Gastronómica L’Olla de la Plana, lo que les permitirá formarse tres meses en el tres estrellas Michelin gerundense.

¿Qué supone para vuestra carrera la obtención de esta beca?

ADRIÁN: Es una oportunidad muy importante para poder seguir formándonos y desarrollando nuestras habilidades, en mi caso en la cocina y Javier en sala, por lo que queremos dar las gracias tanto a la Societat Gastronómica L’Olla de la Plana como a la Escuela de Hostelería Costa de Azahar.

JAVIER: Para nosotros significa una ocasión que no podemos desaprovechar por todo lo que representa El Celler de Can Roca en el mundo de la gastronomía. Estamos muy contentos de que hayan confiado en nosotros y ya tenemos ganas de que sea finales de marzo para poder viajar a Girona.

Galería: Becas de L'Olla de la Plana para El Celler de Can Roca / Manolo Nebot

¿Siempre habéis tenido claro que lo vuestro era la cocina?

ADRIÁN: Mis padres tenían un restaurante en la Vall d’Uixó, así que me he criado formando parte de ese ambiente y siempre me ha gustado cocinar. Por eso empecé en esto a los 12 años y decidí seguir mi carrera como cocinero.

JAVIER: En mi caso mis padres también han trabajado siempre en la hostelería. Yo empecé con estos estudios a los 16 y vi que me gustaba y se me daba bien, por lo que tuve claro que ese era mi camino, aunque fuera difícil, y al final estoy alcanzando mis objetivos.

¿Cómo valoráis vuestro paso por la Escuela de Hostelería Costa de Azahar del Grau de Castelló?

ADRIÁN: Yo llevo aquí formándome cinco años y desde luego puedo decir que ha sido una de las experiencias únicas de mi vida. Se lo debo todo a esta escuela, todo lo que he aprendido es inolvidable.

JAVIER: Yo llevo aquí dos años y han sido muy importantes para mí, me llevaré un gran recuerdo de todo lo que aprendo día a día. Es una gran escuela para formarte, tanto por los profesores como por las actividades que se llevan a cabo.

¿Os ha sorprendido que os eligieran entre los diversos candidatos que optabais a la beca?

ADRIÁN: En este tipo de formación siempre empiezas poco a poco y luego vas progresando, aprovechas las clases para ir consolidando conocimientos y destrezas, pero desde luego que te seleccionen para uns oportunidad como esta te hace sentirte muy satisfecho por todo lo que te has esforzado.

JAVIER: La verdad es que si me dicen hace un año que podría formarme en El Celler de Can Roca durante tres meses no me lo hubiera creído, pero ahora no lo veo tanto como una sorpresa porque todos los aspirantes sabíamos que nos habíamos preparado muy bien y todos éramos buenos candidatos.

¿Qué esperáis de la experiencia que supondrá un periodo de formación en El Celler de Can Roca?

ADRIÁN: Sobre todo mejorar mucho en nuestra preparación como cocineros. Hablamos de un restaurante tres estrellas Michelin, que encima ha sido designado dos veces como el mejor del mundo. Por ello intentaremos disfrutar de la experiencia y a la vez y dar lo mejor de nosotros para aprovechar esta oportunidad al máximo.

JAVIER: Lo.más importante es aprender tanto como podamos de nuestro paso por un restaurante que es un referente internacional en la gastronomía. Creo que va a ser un impulso muy grande para nosotros como profesionales.

Suscríbete para seguir leyendo