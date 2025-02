El hartazgo de la plantilla de Marie Claire: saldrá a la calle para protestar por "las mentiras" del propietario

La plantilla de Marie Claire ha dicho basta. El plantón que el propietario de la textil de Vilafranca, el empresario madrileño Ángel Pío Sánchez Pérez y administrador de For Men, dio este miércoles a los representantes de los trabajadores (los citó a una reunión en Castelló pero, finalmente, no se presentó) ha desatado la ira de los profesionales, que han acordado emprender acciones de protesta. El personal de la textil, que sigue sin cobrar las nóminas y permanece desde hace semanas en sus casas, se concentrará frente a la fábrica el 19 de febrero, una acción con la que pretenden visibilizar la difícil situación por la que atraviesan.

Los trabajadores han celebrado durante la tarde de este jueves una asamblea en la sede de Marie Claire y, por unanimidad, han decidido realizar una protesta de dos horas el próximo 19 de febrero. "Nos vamos a concentrar a las puertas de la factoría de Vilafranca para mostrar nuestro descontento con el propietario y pedir soluciones a una situación que, se mire por donde se mire, resulta surrealista", apuntan fuentes del comité de empresa.

Durante la reunión los trabajadores han mostrado su "enfado total" con el nuevo gestor. "Ya no nos creemos nada de él. De su boca solo salen mentiras. Nos lleva engañando desde el primer día, aunque la gota que ha colmado el vaso ha sido el plantón que no dio el miércoles", explican las mismas fuentes que describen que los ánimos de la plantilla están por los suelos.

La ira de los profesionales ha quedado patente, de hecho, en el comunicado que emitieron tras la reunión fallida del miércoles con el nuevo gestor. Los trabajadores, que durante semanas y pese a los impagos, siempre se habían mantenido cautos, han estallado y han tildado de "mentiroso" y "persona sin escrúpulos" al empresario y han manifestado que "lo mejor que podía pasar es el cierre definitivo de Marie Claire".

El empresario, molesto con el comunicado

El comunicado de los trabajadores no ha sentado nada bien al propietario de la textil que en las últimas horas, y a través de sus abogados, ha transmitido al comité de empresa que el próximo lunes "puede haber novedades". "Al parecer For Men está pendiente de que la jueza de lo Mercantil de Castellón levante el embargo, aunque nosotros entendemos que mientras no pague no lo hará", explican las mismas fuentes.

Lo que está claro es que Marie Claire vuelve a estar al borde del precipicio. "Lo que nos tememos es que la empresa acabará echando el cierre", apuntan. "Si finalmente hay un milagro, el propietario paga y todo sigue adelante, Sánchez Pérez tendrá otro problema y es que, como nos ha mentido tanto, la gente ya no se fía de él", aseguran.