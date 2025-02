El Premi Rei Jaume I Sergio Vicente crida a anticipar-se als efectes de les sequeres a l'UJI

El Premi Rei Jaume I 2024 de Protecció del Medi Ambient, Sergio Vicente, ha assegurat que «cal passar d’un sistema de gestió posterior de desastres -com les sequeres- a un que millore les possibilitats d’adaptació de l’entorn -i s’anticipe».

L’investigador ha explicat en la conferència La complexitat de la sequera baix condicions de canvi climàtic alguns dels reptes que ha d’enfrontar el personal científic i la societat davant d’aquest greu problema.

Complicat mesurar l'impacte

Vicente ha explicat que és "molt complicat" mesurar l’impacte social, econòmic i mediambiental de les sequeres (saber quan comença i quan acaba, conèixer la seua intensitat o, fins i tot, què zones seran o ha estat afectades) i que un dels majors reptes consisteix precisament en això, millorar la transferència de la informació i la predicció dels models, per anticipar-se i estudiar alternatives prèviament.

El professor ha destacat els sistemes de monitorització i els plans de sequera espanyols com a model a seguir per organitzar els períodes de sequera, que han evitat, per exemple, el desproveïment urbà total d’aigua.

Encara que existeix una «gran incertesa» respecte a com serà el futur, el científic constata que hi ha major demanda d’aigua per part l’atmosfera i certs moviments en les masses d’aire subtropicals que podrien augmentar els períodes més càlids, però també certa tendència a un increment de les precipitacions. Per això considera que és fonamental conèixer com respondrà el sòl davant d’aquests canvis, quin és l’impacte de la sequera o de l’increment de CO2 en la vegetació per buscar solucions.

Recorregut a les instal·lacions

El professor de recerca del Consell Superior en Recerques Científiques (CSIC) a l’Institut Pirenaic d’Ecologia (IPE-CSIC) ha estat rebut a la seua arribada per la rectora de l'UJI, Eva Alcón, acompanyada pel vicerector de Recerca, Jesús Lancis, el vicerector d'Innovació, Transferència i Divulgació Científica, David Cabedo, i la directora de l'Escola de Doctorat, Mercè Correa. Posteriorment, s'ha desplaçat fins a l’Institut de Plaguicides i Aigües, on el seu director, el professor Félix Hernández, li ha mostrat les instal·lacions.

València acull divendres 14 de febrer de 2025 el lliurament dels Premis Rei Jaume I 2024 en les diferents categories: Recerca Bàsica, Economia, Recerca Mèdica, Protecció del Medi Ambient, Noves Tecnologies i Emprenedor. Amb motiu d’aquest acte la Fundació Premis Rei Jaume I ha organitzat diverses visites dels guardonats a centres de recerca i universitats de la Comunitat Valenciana.