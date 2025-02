San Valentín: La hostelería de Castellón aspira al lleno pese a la subida de los precios

San Valentín, el día de los enamorados o, incluso, San Solterín. El 14 de febrero está marcado en el calendario como día de celebración, ya sea del amor compartido o propio, y eso se nota en los establecimientos hosteleros de la provincia de Castellón, que aspiran a colgar el cartel de completo pese a haber subido ligeramente los precios en comparación con al año pasado.

Las reservas registran en estos momentos una «buena evolución» en los bares y restaurantes, como afirma el vicepresidente ejecutivo de la Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería y Turismo (Ashotur) de Castellón, quien augura la previsión de «un buen fin de semana» para el sector, dando un poco de respiro a los establecimientos en plena temporada baja en la provincia.

Aunque el 14 de febrero centra las miradas, al caer en esta ocasión en viernes la celebración se extenderá a todo el fin de semana, ofreciendo menús especiales y ofertas para los tres días. «Este año se ha repartido un poco, pues tenemos gente para cenar el 14, pero también otra que prefiere hacerlo el sábado al no tener que trabajar», explica la gerente del Grupo Brisamar, Silvia Franch, con locales como la Terraza Brisamar, Fratelli y Muntanyeta de Sant Antoni en Betxí o el Real Club Náutico de Castelló.

De parejas a grupos

Sus establecimientos, como detalla, cuentan ya con un volumen importante de peticiones vinculadas a San Valentín: «La cosa va bien; tenemos bastantes reservas», apunta, mostrándose confiada en lograr el completo con las peticiones de última hora: «Al final se suele llenar».

Al alargarse la celebración durante más días, los perfiles de clientes también son diversos: «En la Muntanyeta de Sant Antoni tenemos muchas mesas de dos, de parejas, para las cenas, pero en cambio en el Real Club Náutico de Castelló, como hacemos baile el sábado, allí son mesas más grandes de grupos que se juntan para cenar y celebrarlo juntos», sostiene a este diario la responsable del grupo Brisamar.

El interior castellonense se prepara también para recibir visitantes que acuden allí a pasar todo el fin de semana bajo el pretexto del día de los enamorados. El hotel restaurante Cardenal Ram de Morella cuenta para estos próximos días con una oferta especial de dos noches, incluyendo desde música en directo para amenizar la cena hasta un pack erótico en el precio de la habitación, sumando también el aliciente de las jornadas de la trufa que se celebran en la zona. «A principios de semana estábamos al 60% de ocupación confirmada, aunque esperamos que se anime bastante más hacia el fin de semana», indica el gerente del establecimiento, Julián Martínez. Informa Javier Ortí.

El mayor interés este año por la celebración se constata igualmente a nivel on line, pues las reservas por este canal para los restaurantes repuntan un 87% en comparación con el año pasado, cuando el 14 de febrero cayó en miércoles, según el estudio de una conocida plataforma especializada.

Alza o menos margen

La demanda se mantiene a pesar de producirse un nuevo repunte de los precios, los cuales según Ashotur se encuentran «entre un 2 y un 3% por encima del año pasado». No obstante, no todos los locales aplican de la misma forma el incremento. «Tiene que haber un equilibrio, por lo que al final no aplicas tanto la subida y también reduces el margen», valora Franch en relación a su caso.

En líneas generales, los menús oscilan entre los 35 y 50 euros, si bien el precio final varía notablemente dependiendo de que la bebida esté incluida o no, así como si se opta por disfrutar la cena con un vino especial o alargar la sobremesa con alguna copa.

Para quienes tienen pendiente encontrar el amor, como recogió este diario, hay bares de la provincia que organizan citas rápidas para conocerse. E incluso hay otros locales que optan directamente por explotar la contracelebración, ofreciendo precios reducidos para las personas que acudan en solitario o con amigos. Todo para que nadie se quede sin celebrar, de una forma u otra, el amor.

Suscríbete para seguir leyendo