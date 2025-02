¿Quién es Ángel Pío Sánchez Pérez?: De salvador de Marie Claire a villano

En abril del 2024, cuando pocos daban un duro por el futuro de Marie Claire, un grupo hispano polaco integrado por las empresas Formen y Koltex y capitaneado por el empresario madrileño Ángel Pío Sánchez Pérez, administrador único de la primera de esas dos compañías, presentaba ante el juzgado de lo Mercantil número 1 de Castellón una oferta para comprar la histórica textil de Vilafranca. Aquella decisión devolvía la esperanza a una plantilla y a toda una comarca que poco a poco, y a golpe de malas noticias, casi daba por sentado que la histórica fábrica de pantis acabaría por echar el cierre.

La oferta capitaneada por aquel empresario era tendadora. Ofrecía 250.000 euros por la unidad productiva de Vilafranca y se comprometía a rescatar a los 72 trabajadores en ERTE y, además, contratar a parte de la plantilla que salió de la empresa a través de varios ERE. También quería acomerter una inversión de tres millones de euros en tres años y medio para relanzar la marca y se comprometió por escrito a asumir la deuda de las naves que ascendía a 1,5 millones y un crédito con el Institut Valencià de Finanzes (IVF), uno de los principales acreedores de la textil, por 565.881 millones.

Desde el minuto, aquella operación contó con el beneplácito de la plantilla, que vió en el emprendedor madrileño el único pasaporte (y también el último) para salvar sus empleos. Los trabajadores defendieron aquella oferta a capa y espada (lo hicieron, incluso, ante el Fogasa que en un primer momento se opuso a la operación) y tras el visto bueno del juzgado a la compraventa (algo que sucedió a principios del pasado agosto), Ángel Pío Sánchez Pérez, se convirtió en el dueño de Marie Claire y también en un héroe.

Su intención, resucitar la empresa

Aquel héroe que en septiembre, nada más aterrizar en Vilafranca, anunciaba que había llegado para quedarse y que tenía grandes planes para relanzar Marie Claire se ha convertido ahora en un villano. No paga a los trabajadores (a la mayoría les adeuda las nóminas de octubre, noviembre, diciembre y enero y, a una decena de profesionales, también las de julio, agosto y septiembre) y tampoco ha hecho efectivo el importe de los 250.000 euros, un dinero que debería haber abonado el pasado 1 de octubre. En diciembre, y después de que las prometidas órdenes de pago no llegaran a materializarse, el juzgado ordenó, a petición de la administración concursal, el embargo cautelar de los activos y las cuentas de Marie Claire, así como las de For Men. Un bloqueo cuyo objetivo es impedir que Sánchez Pérez venda los bienes de Marie Claire antes incluso de haberlos pagados.

Durante todo este tiempo, el empresario ha pedido una y otra vez paciencia a los trabajadores y les ha prometido que la solución a los impagos era cuestión de días. Pero los días han ido pasando y la paciencia la plantilla se ha agotado. Y ya no se fían. La gota que ha colmado el vaso ha sido el plantón que Sánchez Pérez ha dado aesta misma semana. El miércoles tenía previsto reunirse con los miembros del comité de empresa en Castelló, pero no se presentó. Y lo peor: ni siquiera se molestó en avisar de que no pensaba acudir. Un feo que ha desatado la ira de los trabajadores que, a través de un comunicado, le han llamado "mentiroso" y "persona sin escrúpulos". El hartazgo de la plantilla es tan grande que incluso reconocen abiertamente que "lo mejor es que Marie Claire eche el cierre".

Un firma inactiva desde los noventa

Pero, ¿quién es Ángel Pío Sánchez Pérez, el empresario que en poco tiempo ha pasado de héroe a villano? De este emprendedor poco se sabe, más allá de que es el administrador único de For Men, una empresa que llevaba sin actividad desde los años noventa del siglo pasado.

Periodista de formación y vinculado a la familia propietaria de los antiguos almacenes Celso García, en la madrileña calle Serrano, esta compañía fue adquirida en 1989 por la cadena británica Marks & Spence. En 2001, dichos almacenes pasaron a manos de El Corte Inglés.

Con negocios en diferentes sectores y en países como Portugal y Polonia, el propietario de María Claire se ha dejado ver muy poco por Castellón. Una de sus escasas apariciones públicas tuvo lugar el pasado 19 de septiembre, fecha en la que el president de la Generalitat, Carlos Mazón, recorrió la fábrica de Vilafranca y puso en valor el esfuerzo y el papel de la Generalitat en la continuidad de la histórica empresa. Sánchez Pérez acompañó a Mazón durante toda la visita y, en declaraciones a los medios de comunicación, volvió a insistir en que había llegado a Vilafranca para resucitar y volver a hacer grande Marie Claire. Hoy ya nadie se lo cree.

