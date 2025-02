El PSPV "suspende" a Mazón en ejecución de obras en Castellón: solo uno de cada tres euros previstos

El PSPV de Castellón ha "suspendido" este viernes al Consell de Carlos Mazónen las políticas dirigidas a los ayuntamientos y la ejecución de los presupuestos del 2024 al gastar solo uno de cada tres euros previstos.

Así lo han denunciado en una rueda de prensa el secretario general provincial de los socialistas y portavoz en la Diputación de Castellón, Samuel Falomir, y el coordinador de diputados castellonenses en Les Corts, Rafa Simó.

Falomir ha repasado los incumplimientos con los consistorios, poniendo sobre la mesa los contratos programas pendientes o el plan Convivint en materia de servicios sociales, el "colapso" en patrimonio a la hora de emitir informes, el "recorte a las políticas activas de ocupación" o la "parálisis del plan Edificant de educación, ejecutando solo las obras ya adjudicadas y otras en Borriol, Benicarló o Betxí paradas".

"Los primeros presupuestos de Mazón se tildaron de realistas y de lo que la ciudadanía necesita y vengo a demostrar que no es cierto", indicó Simó. El diputado autonómico ha argumentado esta postura con cifras sobre la ejecución presupuestaria: dos de cada tres euros presupuestados para obras no se han ejecutado, en más de la mitad de las inversiones en Castellón no se ha ejecutado ni un euro y el 70% de las obras con algo ejecutado se ha completado menos de la mitad.

Proyectos "sin un euro"

Simó ha ejemplificado obras recogidas en las cuentas en las que no se ha ejecutado "ni un euro", como la casa de partos de la Plana, el nuevo Hospital General, el conservatorio de música y danza de Castelló, la rehabilitación de la Cartuja de Valldecrist de Altura, centros de Formación Profesional, el mirador de la Torre del Rei de Orpesa, el Eje de la Cerámica, la ronda de Figueroles o la conexión de Peñíscola con la AP-7.

El diputado ha planteado además que casi el 70% de lo invertido en la provincia se concentra en la comarca de la Plana Alta, lo que "deja en muy mal lugar la inversión en el interior, principalmente en el Alto Palancia, el Alto Mijares y l'Alcalatén.

"Mazón ya hizo un recorte en el 2024 con un 20% menos de presupuesto y ahora nos ha sometido a un nuevo recorte", ha valorado Simó, sentenciando que Castellón es "la gran olvidada de Mazón". "Ahora vendrán semanas que nos prometerán un brindis al sol con los nuevos presupuestos, pero qué credibilidad tiene un gobierno con datos como estos y ya no digo un president con todo lo que hemos vivido", ha concluido.

"Las cifras dejan muy claro el abandono a la provincia", ha comentado Falomir, quien ha criticado también la postura de la presidenta de la Diputación, Marta Barrachina. "Vemos a una presidenta muy reivindicativa de cara al Gobierno. Llegó a decir que montaría una tienda de campaña para defender los intereses de la provincia, pero esa tienda que debería estar instalada en el Palau de la Generalitat no existe", ha señalado, afirmando que "o no tiene visión real de las necesidades de la provincia o por cuestiones partidistas se calla y otorga".