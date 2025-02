Cierran una tienda de piercings de Castelló por un brote de infecciones

Una tienda de piercings y tatuajes de Castelló, ubicada en la calle San Félix, ha sido clausurada después de que el centro de salud pública de Castellón declarara un brote epidemiológico entre sus clientes. Según han confirmado fuentes sanitarias a Mediterráneo, la notificación partió del servicio de otorrinolaringología del Hospital General. Y es que en Urgencias del citado centro castellonense atendieron una agregación de casos de condritis auricular tras la realización de un piercing en la oreja.

Tras el correspondiente rastreo y la realización de diversas encuestas epidemiológicas, los expertos concluyeron que el 80% de los casos atendidos con infección pertenecían a un mismo establecimiento de la capital de la Plana, mientras que el 20% restante se habían dado en otro negocio.

Por lo que respecta al perfil de las personas afectadas, se trata de mujeres con una edad media de 18 años. Las pacientes presentaban infección por microorganismo tras someterse a perforaciones en dos establecimientos distintos de la ciudad de Castelló.

El centro de salud pública procedió días atrás a la inspección del local con un mayor número de casos notificados, en colaboración directa con la Policía Local, autoridad competente en materia de inspección, según la normativa vigente. Tras la inspección y atendiendo a las deficiencias presentadas, se determinó el cese de la actividad del citado negocio.

Este diario ha intentó ayer contactar sin éxito con el establecimiento en cuestión, que abrió en el año 2001 y llevaba casi un cuarto de siglo realizando esta actividad en la capital de la Plana. A finales del pasado mes de enero anunciaban en sus redes sociales que cerraban «temporalmente por reformas», colocando también un cartel idéntico en la puerta de su tienda de la calle San Félix.

"La boda del pendiente se me metió en el agujero"

Aunque son muchas las personas que han acudido a lo largo de los años a este negocio sin sufrir complicaciones, las experiencias negativas también son vox populi. «Me hice allí un segundo pendiente en la oreja. Algo aparentemente muy sencillo. Me fui contenta, pero mi sorpresa fue que, aun siguiendo las instrucciones de curas y lavando la oreja con el jabón de farmacia que me recomendaron, la bola que me pusieron era demasiado pequeña y se acabó introduciendo en el agujero del pendiente, causando no solo un dolor pronunciado, sino una infección», explica Lucía Esteban, clienta del establecimiento clausurado por la policía tras el brote.

"Mi hija salió con quemaduras de segundo grado"

«No se os ocurra usar los servicios de este establecimiento. Mi hija fue a quitarse un tatuaje con láser y en la primera sesión le hicieron una quemadura de segundo grado». Es la primera reseña que aparece en Google cuando se introduce el nombre del establecimiento. Una madre explica las visitas que su hija tuvo que realizar a Urgencias y se queda de que ni le pidieron disculpas ni le devolvieran el dinero tras lo ocurrido. «Cuando hacen las cosas mal no lo quieren admitir. Se escudan en que la culpa es del afectado por no haberlo curado bien», dice otro usuario.

